Українські десантники відбили масштабну атаку армії РФ на Курахівському напрямку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські десантники відбили масштабну атаку армії РФ на Курахівському напрямку — відео

ОСУВ "Хортиця"
танки
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На Курахівському напрямку десантники відбили масовану атаку російських окупантів, знищивши та пошкодивши 33 одиниці бронетехніки ворога.

Головні тези:

  • Українські десантники відбили масштабну атаку армії РФ на Курахівському напрямку.
  • Під час бою українські військові знищили 11 російських бронемашин та 3 танки, а також підбили бойову машину підтримки танків «Термінатор».
  • 36 окупантів знайшли смерть у цьому штурмі, ще 37 були поранені, а ворожа техніка стала об'єктом української перемоги.

Десантники ЗСУ знищили 11 російських бронемашин

Про це повідомляє пресслужба ОСУВ «Хортиця».

27 бронемашин з піхотою за підтримки 6 танків виїхали для прориву лінії оборони десантно-штурмової бригади в районі села Костянтинівка на Курахівському напрямку. Десантники зустріли окупантів прицільним вогнем ще далеко на підступах до їхніх передових позицій. У ході цього бою було знищено 11 ворожих бронемашин з десантом і 3 танки. Ще 3 бронемашини і один танк були пошкоджені.

Крім того, українським захисникам вдалось підбити рідкісну бойову машину підтримки танків «Термінатор».

36 окупантів знайшли смерть у цьому штурмі, який не досягнув жодних результатів, ще 37 — поранені.

Українські десантники розгромили окупантів в бою під Кураховим

Українські воїни з 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили великий штурм росіян під Кураховим Донецької області. Вони знищили велику кількість ворожої техніки.

Про успіхи ЗСУ повідомляє 79 ОДШБр у Facebook.

Як зазначили у підрозділі, росіяни спробували прорвати оборону десантників у районі села Костянтинівка. Для цього вони кинули на штурм чотири танки та 17 бойових броньованих машин з піхотою.

Під час бою десантники спалили три танки та три бронемашини з піхотою. Ще одну ББМ пошкодили. Інша техніка ганебно втекла з поля бою.

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