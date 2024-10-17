Українські десантники відбили масштабну атаку армії РФ на Курахівському напрямку — відео

На Курахівському напрямку десантники відбили масовану атаку російських окупантів, знищивши та пошкодивши 33 одиниці бронетехніки ворога.
Головні тези:
- Українські десантники відбили масштабну атаку армії РФ на Курахівському напрямку.
- Під час бою українські військові знищили 11 російських бронемашин та 3 танки, а також підбили бойову машину підтримки танків «Термінатор».
- 36 окупантів знайшли смерть у цьому штурмі, ще 37 були поранені, а ворожа техніка стала об'єктом української перемоги.
Десантники ЗСУ знищили 11 російських бронемашин
Про це повідомляє пресслужба ОСУВ «Хортиця».
Крім того, українським захисникам вдалось підбити рідкісну бойову машину підтримки танків «Термінатор».
36 окупантів знайшли смерть у цьому штурмі, який не досягнув жодних результатів, ще 37 — поранені.
Українські десантники розгромили окупантів в бою під Кураховим
Українські воїни з 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили великий штурм росіян під Кураховим Донецької області. Вони знищили велику кількість ворожої техніки.
Про успіхи ЗСУ повідомляє 79 ОДШБр у Facebook.
Під час бою десантники спалили три танки та три бронемашини з піхотою. Ще одну ББМ пошкодили. Інша техніка ганебно втекла з поля бою.
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