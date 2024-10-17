Українські десантники відбили масштабну атаку армії РФ на Курахівському напрямку — відео

27 бронемашин з піхотою за підтримки 6 танків виїхали для прориву лінії оборони десантно-штурмової бригади в районі села Костянтинівка на Курахівському напрямку. Десантники зустріли окупантів прицільним вогнем ще далеко на підступах до їхніх передових позицій. У ході цього бою було знищено 11 ворожих бронемашин з десантом і 3 танки. Ще 3 бронемашини і один танк були пошкоджені.