Курська операція. Українські десантники знищили групу штурмовиків РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Курська операція. Українські десантники знищили групу штурмовиків РФ — відео

Десантно-штурмові війська ЗСУ
Десантники
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Бійці 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади знищили штурмову групу російської армії в одному з населених пунктів Курської області РФ.

Головні тези:

  • Українські десантники знищили групу штурмовиків зі 155-ої бригади морської піхоти РФ в Курській області.
  • Російські військовики порушують міжнародне гуманітарне право.
  • Українські десантники здолали нову атаку росіян, залишивши на полі бою розбиту техніку і десятки загарбників.

Українські десантники знищили групу штурмовиків РФ — відео

Це були виродки зі 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, які особливо люблять хизуватися своїми «подвигами». А саме: знущанням з полонених, а також розстрілів тих українських військовослужбовців, хто опинившись в безвиході, здався в полон. Полонених в усьому світі захищає право війни — Женевські конвенції. Але російським нікчемам на міжнародне гуманітарне право глибоко начхати, тому вони грубо й цинічно порушують його.

Про це Десантно-штурмові війська ЗС України повідомили у Телеграм.

Але, як підкреслили десантники, зустрівшись в бою з українськими військовими, російські штурмовики були усі знищені.

Така ж доля чекатиме й інших військових з цієї бригади, — наголосили в ДШВ ЗС.

У ДШВ показали, які відбивали нову атаку росіян

За словами українських воїнів, цей бій тривав кілька годин й завершився тотальним розгромом ворога та втечею російських загарбників.

Для нового нападу на позиції українських сил противник використав два танки, одинадцять БМД та один БТР зі складу однієї з військових частин "ВДВ" Російської Федерації.

Ця спроба прорвати обороні позиції ЗСУ виявилась провальною: у важкому бою, який тривав кілька годин, українські десантники довели, що краще розуміються на військовій справі, опанувавши науку перемагати на "відмінно", — йдеться в повідомленні ДШВ.

Як зазначають українські воїни, у результаті на полі бою залишились п’ять БМД, танк і БТР противника, а також кілька десятків 200-х росіян.

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