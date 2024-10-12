Курська операція. Українські десантники знищили групу штурмовиків РФ — відео

Бійці 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади знищили штурмову групу російської армії в одному з населених пунктів Курської області РФ.
Головні тези:
- Українські десантники знищили групу штурмовиків зі 155-ої бригади морської піхоти РФ в Курській області.
- Російські військовики порушують міжнародне гуманітарне право.
- Українські десантники здолали нову атаку росіян, залишивши на полі бою розбиту техніку і десятки загарбників.
Українські десантники знищили групу штурмовиків РФ — відео
Про це Десантно-штурмові війська ЗС України повідомили у Телеграм.
Але, як підкреслили десантники, зустрівшись в бою з українськими військовими, російські штурмовики були усі знищені.
Така ж доля чекатиме й інших військових з цієї бригади, — наголосили в ДШВ ЗС.
У ДШВ показали, які відбивали нову атаку росіян
За словами українських воїнів, цей бій тривав кілька годин й завершився тотальним розгромом ворога та втечею російських загарбників.
Для нового нападу на позиції українських сил противник використав два танки, одинадцять БМД та один БТР зі складу однієї з військових частин "ВДВ" Російської Федерації.
Як зазначають українські воїни, у результаті на полі бою залишились п’ять БМД, танк і БТР противника, а також кілька десятків 200-х росіян.
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