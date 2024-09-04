Українські десантники взяли в полон 9 окупантів РФ — відео

Як українські захисники поповнили обмінний фонд

Як зазначається, днями завдяки розвідці вдалося вчасно виявити сховище, в якому перебував передовий загін противника.

Будівлю оточили та взяли під вогневий контроль. Повідомляється, що після деяких роздумів росіяни ухвалили єдине правильне рішення в такій ситуації — вийти з піднятими руками та здатися в український полон.

Так вони подовжили свої нікчемні життя, а 46 бригада зробила свій внесок у поповнення обмінного фонду. Завдяки чому ще більше українських воїнів зможуть у перспективі повернутися на Батьківщину, — йдеться в дописі. Поширити

ЗСУ взяли у полон велику кількість російських військових на Курщині

З початку операції ЗСУ у Курській області українські захисники взяли в полон велику кількість російських окупантів.

За 10 днів до однієї з українських в'язниць потрапило понад 300 російських військовополонених, які перебували в Курській області.

ЗСУ взяли в полон також 102 військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ та підрозділу "Ахмат" (спецпідрозділ, який дислокується у Чечні).