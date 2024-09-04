Українські десантники взяли в полон 9 окупантів РФ — відео

Десантники 46 окремої аеромобільної бригади захопили в полон чергову порцію російських окупантів.
Головні тези:
- Українські десантники взяли в полон 9 окупантів РФ, поповнюючи обмінний фонд.
- Діяльність 46 окремої аеромобільної бригади спрямована на успішне виявлення та захоплення російських військових.
- З початку операції у Курській області ЗСУ взяли в полон значну кількість російських окупантів, поповнюючи обмінний фонд.
- Поповнення обмінного фонду є важливою стратегічною метою операції у Курській області.
Як українські захисники поповнили обмінний фонд
Як зазначається, днями завдяки розвідці вдалося вчасно виявити сховище, в якому перебував передовий загін противника.
Будівлю оточили та взяли під вогневий контроль. Повідомляється, що після деяких роздумів росіяни ухвалили єдине правильне рішення в такій ситуації — вийти з піднятими руками та здатися в український полон.
ЗСУ взяли у полон велику кількість російських військових на Курщині
З початку операції ЗСУ у Курській області українські захисники взяли в полон велику кількість російських окупантів.
За 10 днів до однієї з українських в'язниць потрапило понад 300 російських військовополонених, які перебували в Курській області.
ЗСУ взяли в полон також 102 військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ та підрозділу "Ахмат" (спецпідрозділ, який дислокується у Чечні).
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