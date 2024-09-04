Украинские десантники взяли в плен 9 оккупантов РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские десантники взяли в плен 9 оккупантов РФ — видео

Украинские десантники взяли в плен 9 оккупантов РФ — видео
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Источник:  online.ua

Десантники 46-й отдельной аэромобильной бригады захватили в плен очередную порцию российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Украинские десантники 46-й отдельной аэромобильной бригады взяли в плен 9 оккупантов РФ, продлевая никчемные жизни противников.
  • Благодаря операции в Курской области украинские защитники взяли в плен более 300 российских военнопленных за 10 дней.
  • В плен также были взяты 102 военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и спецподразделения 'Ахмат'.
  • Президент Украины подчеркнул, что пополнение обменного фонда является одной из целей операции и способствует возвращению украинских воинов на Родину.

Как украинские защитники пополнили обменный фонд

На днях благодаря разведке удалось вовремя обнаружить хранилище, в котором находился передовой отряд противника.

Здание оцепили и взяли под огневой контроль. Сообщается, что после некоторых раздумий россияне приняли единственное правильное решение в такой ситуации — выйти с поднятыми руками и сдаться в украинский плен.

Так они продлили свои никчемные жизни, а 46 бригада внесла свой вклад в пополнение обменного фонда. Благодаря чему еще больше украинских воинов смогут в перспективе вернуться на Родину, говорится в сообщении.

ВСУ взяли в плен большое количество российских военных в Курщине

С начала операции ВСУ в Курской области украинские защитники взяли в плен большое количество российских окупантов.

За 10 дней в одну из украинских тюрем попало более 300 находившихся в Курской области российских военнопленных.

ВСУ взяли в плен также 102 военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения "Ахмат" (спецподразделение, дислоцирующееся в Чечне).

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, пополнение обменного фонда — одна из целей операции в Курской области.

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