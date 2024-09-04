Украинские десантники взяли в плен 9 оккупантов РФ — видео

Десантники 46-й отдельной аэромобильной бригады захватили в плен очередную порцию российских оккупантов.
Главные тезисы
- Украинские десантники 46-й отдельной аэромобильной бригады взяли в плен 9 оккупантов РФ, продлевая никчемные жизни противников.
- Благодаря операции в Курской области украинские защитники взяли в плен более 300 российских военнопленных за 10 дней.
- В плен также были взяты 102 военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и спецподразделения 'Ахмат'.
- Президент Украины подчеркнул, что пополнение обменного фонда является одной из целей операции и способствует возвращению украинских воинов на Родину.
Как украинские защитники пополнили обменный фонд
На днях благодаря разведке удалось вовремя обнаружить хранилище, в котором находился передовой отряд противника.
Здание оцепили и взяли под огневой контроль. Сообщается, что после некоторых раздумий россияне приняли единственное правильное решение в такой ситуации — выйти с поднятыми руками и сдаться в украинский плен.
ВСУ взяли в плен большое количество российских военных в Курщине
С начала операции ВСУ в Курской области украинские защитники взяли в плен большое количество российских окупантов.
За 10 дней в одну из украинских тюрем попало более 300 находившихся в Курской области российских военнопленных.
ВСУ взяли в плен также 102 военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения "Ахмат" (спецподразделение, дислоцирующееся в Чечне).
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-