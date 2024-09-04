Украинские десантники взяли в плен 9 оккупантов РФ — видео

Как украинские защитники пополнили обменный фонд

На днях благодаря разведке удалось вовремя обнаружить хранилище, в котором находился передовой отряд противника.

Здание оцепили и взяли под огневой контроль. Сообщается, что после некоторых раздумий россияне приняли единственное правильное решение в такой ситуации — выйти с поднятыми руками и сдаться в украинский плен.

Так они продлили свои никчемные жизни, а 46 бригада внесла свой вклад в пополнение обменного фонда. Благодаря чему еще больше украинских воинов смогут в перспективе вернуться на Родину, говорится в сообщении. Поделиться

ВСУ взяли в плен большое количество российских военных в Курщине

С начала операции ВСУ в Курской области украинские защитники взяли в плен большое количество российских окупантов.

За 10 дней в одну из украинских тюрем попало более 300 находившихся в Курской области российских военнопленных.

ВСУ взяли в плен также 102 военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения "Ахмат" (спецподразделение, дислоцирующееся в Чечне).