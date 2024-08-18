Почему российские срочники массово сдались в плен ВСУ в Курщине

Российские военнопленные рассказали журналистам, как покидали свои позиции или массово сдавались во время наступления ВСУ в Курской области.
Главные тезисы
- Российские срочники в Курщине массово сдавались в плен украинским военным во время наступления.
- Журналисты рассказали о жизнях военнопленных в тюрьме в Сумах, где находятся 320 человек, в том числе с ранениями.
- Российская граница была слабо защищена молодыми срочниками, которые не смогли противостоять украинским военным.
- Военные армии РФ добровольно сдавались в плен из-за обострившейся ситуации и отсутствия поддержки со стороны командиров.
Через тюрьму в Сумах прошли 320 военнопленных из Курщины
Издание сообщает, что журналисты посетили тюрьму в Сумской области, где находятся 320 пленных. По словам анонимного источника, 80% из них — российские срочники.
Как отмечает издание, после определенного времени пленных перемещают в другие места, удаленные от зоны боевых действий. Некоторые из них имеют ранения от обломков или огнестрельного оружия.
Десятки пленных срочников в камерах лежали на кроватях или сидели на деревянных скамьях, просматривая мультфильмы по телевизору.
Один из военнопленных по имени Василий рассказал, что служил на пограничном и был захвачен 6 августа. Он вспоминает, как с другими солдатами спрятался в березовой роще во время атаки. Василий признался, что никогда не ожидал такого развития событий.
NYT отмечает, что российская граница была слабо защищена молодыми срочниками, которые часто сдавались или покидали свои позиции. Василий рассказал, что выжил, три дня пролежав под ветвями в березовом лесу у границы, прежде чем решил сдаться.
По словам пленных, их размещали в укреплениях по 30 человек, расположенных примерно в 1,5 км друг от друга вдоль границы. Они столкнулись с внезапным нападением и быстро прекратили сопротивление.
Также Игорь рассказал, что российские войска не смогли противостоять украинским БМП "Брэдли".
20-летний Сергей из Татарстана сообщил, что его командир отдал приказ 28 солдатам отступить. Они скрылись в сельском доме, но были обнаружены украинскими военными и сдались. По словам Сергея, командир взвода крикнул в окно: "Здесь солдаты срочной службы. Мы хотим сдаться".
Более 100 военных армии РФ добровольно сдались в плен на Курщине
Отмечается, что рота российских солдат приняла решение о сдаче в плен после того, как военное руководство страны-агрессорки бросило их на произвол судьбы.
Подчеркивается, что командиры просто оставили более сотни солдат, после чего они решили сдаться в плен украинским военным.
ВСУ взяли в плен 102 военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и подразделения "Ахмат" (спецподразделение, дислоцирующееся в Чечне).
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