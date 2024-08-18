Российские военнопленные рассказали журналистам, как покидали свои позиции или массово сдавались во время наступления ВСУ в Курской области.

Через тюрьму в Сумах прошли 320 военнопленных из Курщины

Издание сообщает, что журналисты посетили тюрьму в Сумской области, где находятся 320 пленных. По словам анонимного источника, 80% из них — российские срочники.

Как отмечает издание, после определенного времени пленных перемещают в другие места, удаленные от зоны боевых действий. Некоторые из них имеют ранения от обломков или огнестрельного оружия.

Десятки пленных срочников в камерах лежали на кроватях или сидели на деревянных скамьях, просматривая мультфильмы по телевизору.

Один из военнопленных по имени Василий рассказал, что служил на пограничном и был захвачен 6 августа. Он вспоминает, как с другими солдатами спрятался в березовой роще во время атаки. Василий признался, что никогда не ожидал такого развития событий.

Фото — nytimes.com

NYT отмечает, что российская граница была слабо защищена молодыми срочниками, которые часто сдавались или покидали свои позиции. Василий рассказал, что выжил, три дня пролежав под ветвями в березовом лесу у границы, прежде чем решил сдаться.

По словам пленных, их размещали в укреплениях по 30 человек, расположенных примерно в 1,5 км друг от друга вдоль границы. Они столкнулись с внезапным нападением и быстро прекратили сопротивление.

21-летний Игорь, призванный в декабре, сообщил, что за несколько дней до атаки украинская артиллерия усилила удары, на что командование не реагировало. Во время атаки Игр попытался укрыться в укреплении, но оно загорелось, и он вместе с другими убежал в лес. Из 12 человек, пытавшихся скрыться, выжили только пятеро. Поделиться

Также Игорь рассказал, что российские войска не смогли противостоять украинским БМП "Брэдли".

20-летний Сергей из Татарстана сообщил, что его командир отдал приказ 28 солдатам отступить. Они скрылись в сельском доме, но были обнаружены украинскими военными и сдались. По словам Сергея, командир взвода крикнул в окно: "Здесь солдаты срочной службы. Мы хотим сдаться".

Более 100 военных армии РФ добровольно сдались в плен на Курщине

Отмечается, что рота российских солдат приняла решение о сдаче в плен после того, как военное руководство страны-агрессорки бросило их на произвол судьбы.

Подчеркивается, что командиры просто оставили более сотни солдат, после чего они решили сдаться в плен украинским военным.