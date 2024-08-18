Чому російські строковики масово здалися в полон ЗСУ на Курщині

Російські військовополонені розповіли журналістам, як залишали свої позиції або масово здавалися під час наступу ЗСУ у Курській області.
Головні тези:
- Російські строковики масово здалися в полон ЗСУ на Курщині після залишення їх командирами.
- Свідчення військовополонених розкривають незахищеність російського кордону молодими військовослужбовцями.
- Російські війська не змогли протистояти українським технічним засобам, зокрема БМП “Бредлі”.
Через в'язницю у Сумах пройшло 320 військовополонених з Курщини
Видання повідомляє, що журналісти відвідали тюрму в Сумській області, де перебувають 320 полонених. За словами анонімного джерела, 80% з них — російські строковики.
Як зазначає видання, після певного часу полонених переміщують до інших місць, віддалених від зони бойових дій. Деякі з них мають поранення від уламків або вогнепальної зброї.
Десятки полонених строковиків у камерах лежали на ліжках або сиділи на дерев'яних лавах, переглядаючи мультфільми по телевізору.
Один із військовополонених на ім'я Василь розповів, що служив на прикордонні й був захоплений 6 серпня. Він згадує, як з іншими солдатами сховався в березовому гаю під час атаки. Василь зізнався, що ніколи не очікував такого розвитку подій.
NYT зазначає, що російський кордон був слабо захищений молодими строковиками, які часто здавалися або залишали свої позиції. Василь розповів, що вижив, три дні пролежавши під гілками в березовому лісі біля кордону, перш ніж вирішив здатися.
За словами полонених, їх розміщували в укріпленнях по 30 осіб, розташованих приблизно за 1,5 км одне від одного вздовж кордону. Вони стикнулися з раптовим нападом і швидко припинили спротив.
Також Ігор розповів, що російські війська не змогли протистояти українським БМП "Бредлі".
20-річний Сергій із Татарстану повідомив, що його командир наказав 28 солдатам відступити. Вони сховалися в сільському будинку, але були виявлені українськими військовими і здалися. За словами Сергія, командир взводу крикнув у вікно: "Тут солдати строкової служби. Ми хочемо здатися".
Понад 100 військових армії РФ добровільно здались у полон на Курщині
Зазначається, що рота російських солдатів прийняла рішення щодо здачі у полон після того, як військове керівництво країни-агресорки кинуло їх напризволяще.
Підкреслюється, що командири просто залишили більше сотні солдатів, після чого вони вирішили здатись у полон українським військовим.
ЗСУ взяли в полон 102 військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ та підрозділу "Ахмат" (спецпідрозділ, який дислокується у Чечні).
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