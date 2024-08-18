Чому російські строковики масово здалися в полон ЗСУ на Курщині

Російські військовополонені розповіли журналістам, як залишали свої позиції або масово здавалися під час наступу ЗСУ у Курській області.

Через в'язницю у Сумах пройшло 320 військовополонених з Курщини

Видання повідомляє, що журналісти відвідали тюрму в Сумській області, де перебувають 320 полонених. За словами анонімного джерела, 80% з них — російські строковики.

Як зазначає видання, після певного часу полонених переміщують до інших місць, віддалених від зони бойових дій. Деякі з них мають поранення від уламків або вогнепальної зброї.

Десятки полонених строковиків у камерах лежали на ліжках або сиділи на дерев'яних лавах, переглядаючи мультфільми по телевізору.

Один із військовополонених на ім'я Василь розповів, що служив на прикордонні й був захоплений 6 серпня. Він згадує, як з іншими солдатами сховався в березовому гаю під час атаки. Василь зізнався, що ніколи не очікував такого розвитку подій.

Фото — nytimes.com

NYT зазначає, що російський кордон був слабо захищений молодими строковиками, які часто здавалися або залишали свої позиції. Василь розповів, що вижив, три дні пролежавши під гілками в березовому лісі біля кордону, перш ніж вирішив здатися.

За словами полонених, їх розміщували в укріпленнях по 30 осіб, розташованих приблизно за 1,5 км одне від одного вздовж кордону. Вони стикнулися з раптовим нападом і швидко припинили спротив.

21-річний Ігор, призваний у грудні, повідомив, що за кілька днів до атаки українська артилерія посилила удари, на що командування не реагувало. Під час атаки Ігор спробував укритися в укріпленні, але воно загорілося, і він разом з іншими втік до лісу. З 12 осіб, які намагалися втекти, вижили лише п’ятеро. Поширити

Також Ігор розповів, що російські війська не змогли протистояти українським БМП "Бредлі".

20-річний Сергій із Татарстану повідомив, що його командир наказав 28 солдатам відступити. Вони сховалися в сільському будинку, але були виявлені українськими військовими і здалися. За словами Сергія, командир взводу крикнув у вікно: "Тут солдати строкової служби. Ми хочемо здатися".

Понад 100 військових армії РФ добровільно здались у полон на Курщині

Зазначається, що рота російських солдатів прийняла рішення щодо здачі у полон після того, як військове керівництво країни-агресорки кинуло їх напризволяще.

Підкреслюється, що командири просто залишили більше сотні солдатів, після чого вони вирішили здатись у полон українським військовим.