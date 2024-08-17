Кадировці власноруч заганяють солдатів РФ в український полон
Категорія
Україна
Дата публікації

Кадировці власноруч заганяють солдатів РФ в український полон

солдат РФ
Джерело:  Sky News

Останні події у Курській області, де триває контрнаступ ЗСУ, шокували багатьох, адже саме там понад 100 російських загарбників нещодавно здалися в полон українським воїнам. Як виявилося цьому посприяли кадирівці.

Головні тези:

  • Представники чеченських військ (кадировці) відкрили вогонь по солдатах РФ, які тікали від ЗСУ.
  • Український лідер Володимир Зеленський активно висловлює підтримку солдатам, які беруть російських військових у полон та допомагають звільнити полонених.
  • Заслухавши доповідь головнокомандувача ЗСУ, Зеленський обговорив поповнення обмінного фонду та постачання озброєнь для забезпечення далекобійності України.

У солдатів РФ є два шляхи — смерть або полон

Новими цікавими подробицями поділився аналітик Sky News Майкл Кларк.

Згідно з його даними, понад сотня російських загарбників повинні були спробувати зупинити наступ ЗСУ, однак почали тікати з поля бою.

Такий розвиток подій розізлив представників чеченських військ (яких в Україні часто називають кадировцями — ред.) й вони відкрили вогонь у бік солдатів РФ.

Втекти намагалися солдати 488-го російського стрілецького полку, які здебільшого були строковиками, а кадирівці відкрили по них вогонь, щоб зупинити втечу… Вони (солдати РФ, — Ред.) пішли в інший бік, повернулися до ворога і здалися. Так здалася ціла рота молодих призовників, усі 18-19-річні хлопці, — розповідає Майкл Кларк.

Що відомо про ситуацію у Курській області

17 серпня глава держави Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті в Україні та наступу ЗСУ на Курщині.

За словами українського лідера, знову є поповнення обмінного фонду для нашої держави.

Дякую всім солдатам і командирам, які беруть російських військових у полон і цим наближають звільнення наших воїнів та цивільних, які утримуються Росією.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, український лідер обговорив із Сирським постачанням озброєнь від західних партнерів.

Головне — обмеження російського наступального потенціалу і наша далекобійність. Готуємо відповідні доручення українським дипломатам, — додав Зеленський.

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