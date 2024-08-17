Кадировці власноруч заганяють солдатів РФ в український полон

Останні події у Курській області, де триває контрнаступ ЗСУ, шокували багатьох, адже саме там понад 100 російських загарбників нещодавно здалися в полон українським воїнам. Як виявилося цьому посприяли кадирівці.
Головні тези:
- Представники чеченських військ (кадировці) відкрили вогонь по солдатах РФ, які тікали від ЗСУ.
- Український лідер Володимир Зеленський активно висловлює підтримку солдатам, які беруть російських військових у полон та допомагають звільнити полонених.
- Заслухавши доповідь головнокомандувача ЗСУ, Зеленський обговорив поповнення обмінного фонду та постачання озброєнь для забезпечення далекобійності України.
У солдатів РФ є два шляхи — смерть або полон
Новими цікавими подробицями поділився аналітик Sky News Майкл Кларк.
Згідно з його даними, понад сотня російських загарбників повинні були спробувати зупинити наступ ЗСУ, однак почали тікати з поля бою.
Такий розвиток подій розізлив представників чеченських військ (яких в Україні часто називають кадировцями — ред.) й вони відкрили вогонь у бік солдатів РФ.
Що відомо про ситуацію у Курській області
17 серпня глава держави Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті в Україні та наступу ЗСУ на Курщині.
За словами українського лідера, знову є поповнення обмінного фонду для нашої держави.
Окрім того, український лідер обговорив із Сирським постачанням озброєнь від західних партнерів.
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