Кадыровцы собственноручно загоняют солдат РФ в украинский плен

Последние события в Курской области, где продолжается контрнаступление ВСУ, шокировали многих, ведь именно там более 100 российских захватчиков недавно сдались в плен украинским воинам. Как оказалось, этому поспособствовали кадыровцы.

У солдат РФ есть два пути — смерть или плен

Новыми интересными подробностями поделился аналитик Sky News Майкл Кларк.

Согласно его данным, более сотни российских захватчиков должны были попытаться остановить наступление ВСУ, однако начали убегать с поля боя.

Такое развитие событий разозлило представителей чеченских войск (которых в Украине часто называют кадыровцами — ред.) и они открыли огонь в сторону солдат РФ.

Бежать пытались солдаты 488-го российского стрелкового полка, которые в большинстве своем были срочниками, а кадыровцы открыли по ним огонь, чтобы остановить побег… Они (солдаты РФ, — ред.) пошли в другую сторону, вернулись к врагу и сдались. Так сдалась целая рота молодых призывников, все 18-19-летние ребята, — рассказывает Майкл Кларк. Поделиться

Что известно о ситуации в Курской области

17 августа глава государства Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского относительно ситуации на фронте в Украине и наступления ВСУ на Курщине.

По словам украинского лидера, снова есть пополнение обменного фонда для нашего государства.

Спасибо всем солдатам и командирам, которые берут российских военных в плен и этим приближают освобождение наших воинов и гражданских, удерживаемых Россией. Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, украинский лидер обсудил с Сырским снабжением вооружениями от западных партнеров.