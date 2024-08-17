Кадыровцы собственноручно загоняют солдат РФ в украинский плен
Категория
Украина
Дата публикации

Кадыровцы собственноручно загоняют солдат РФ в украинский плен

солдат РФ
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Источник:  Sky News

Последние события в Курской области, где продолжается контрнаступление ВСУ, шокировали многих, ведь именно там более 100 российских захватчиков недавно сдались в плен украинским воинам. Как оказалось, этому поспособствовали кадыровцы. 

Главные тезисы

  • Представители чеченских войск (кадыровцы) открыли огонь по бежавшим от ВСУ солдатам РФ.
  • Украинский лидер Владимир Зеленский активно выражает поддержку солдатам, которые берут российских военных в плен.
  • Заслушав доклад главнокомандующего ВСУ, Зеленский обсудил пополнение обменного фонда и поставки вооружений для обеспечения дальнобойности Украины.

У солдат РФ есть два пути — смерть или плен

Новыми интересными подробностями поделился аналитик Sky News Майкл Кларк.

Согласно его данным, более сотни российских захватчиков должны были попытаться остановить наступление ВСУ, однако начали убегать с поля боя.

Такое развитие событий разозлило представителей чеченских войск (которых в Украине часто называют кадыровцами — ред.) и они открыли огонь в сторону солдат РФ.

Бежать пытались солдаты 488-го российского стрелкового полка, которые в большинстве своем были срочниками, а кадыровцы открыли по ним огонь, чтобы остановить побег… Они (солдаты РФ, — ред.) пошли в другую сторону, вернулись к врагу и сдались. Так сдалась целая рота молодых призывников, все 18-19-летние ребята, — рассказывает Майкл Кларк.

Что известно о ситуации в Курской области

17 августа глава государства Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского относительно ситуации на фронте в Украине и наступления ВСУ на Курщине.

По словам украинского лидера, снова есть пополнение обменного фонда для нашего государства.

Спасибо всем солдатам и командирам, которые берут российских военных в плен и этим приближают освобождение наших воинов и гражданских, удерживаемых Россией.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, украинский лидер обсудил с Сырским снабжением вооружениями от западных партнеров.

Главное — ограничение российского наступательного потенциала и наша дальнобойность. Готовим соответствующие поручения украинским дипломатам, — добавил Зеленский.

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