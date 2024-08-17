Кадыровцы собственноручно загоняют солдат РФ в украинский плен

Последние события в Курской области, где продолжается контрнаступление ВСУ, шокировали многих, ведь именно там более 100 российских захватчиков недавно сдались в плен украинским воинам. Как оказалось, этому поспособствовали кадыровцы.
Главные тезисы
- Представители чеченских войск (кадыровцы) открыли огонь по бежавшим от ВСУ солдатам РФ.
- Украинский лидер Владимир Зеленский активно выражает поддержку солдатам, которые берут российских военных в плен.
- Заслушав доклад главнокомандующего ВСУ, Зеленский обсудил пополнение обменного фонда и поставки вооружений для обеспечения дальнобойности Украины.
У солдат РФ есть два пути — смерть или плен
Новыми интересными подробностями поделился аналитик Sky News Майкл Кларк.
Согласно его данным, более сотни российских захватчиков должны были попытаться остановить наступление ВСУ, однако начали убегать с поля боя.
Такое развитие событий разозлило представителей чеченских войск (которых в Украине часто называют кадыровцами — ред.) и они открыли огонь в сторону солдат РФ.
Что известно о ситуации в Курской области
17 августа глава государства Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского относительно ситуации на фронте в Украине и наступления ВСУ на Курщине.
По словам украинского лидера, снова есть пополнение обменного фонда для нашего государства.
Кроме того, украинский лидер обсудил с Сырским снабжением вооружениями от западных партнеров.
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