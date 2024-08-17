Преступное кремлевское руководство РФ во главе с диктатором Владимиром Путиным умаляет угрозу наступательной операции ВСУ на Курщине, сравнивая ее с форс-мажорной ситуацией локального характера вроде природного бедствия.

Кремль пытается приуменьшить угрозу и последствия наступления ВСУ на Курщине

По информации журналистов издания, в пятницу, 16 августа, кремлевский диктатор собрал российских чиновников в рамках заседания Совбеза.

Центральной темой было не обсуждение наступления ВСУ на Курщине, ставшее первым полномасштабным вторжением на территорию России за последние 80 лет, а новые технические решения, принятые в рамках так называемой СВО (войны России против Украины).

При этом РосСМИ также уделяют внимание не столько наступлению ВСУ на Курщине, сколько вопросам гуманитарной помощи пострадавшим жителям Курской области.

Бронетехника ВСУ на Курщине

Авторы материала подчеркивают, что в Кремле пытаются сформировать у россиян ощущение контролируемости ситуации по событиям на Курщине, будто там происходит масштабное стихийное бедствие.

Кремль не хочет посылать сообщения о том, что враг у ворот. Они не хотят посылать сообщения о силе Украины и их слабости, - объясняет директор по вопросам Европы и Центральной Азии Международной кризисной группы в Брюсселе Ольга Оликер. Поделиться

Как Кремль и Путин реагируют на события в Курской области

При этом, похоже, кремлевское руководство даже не планирует признавать факт вторжения украинских военных на территорию Курщины.

В частности, в понедельник кремлевская пресс-служба издала сообщение о том, что Путин обсудил "текущие вопросы" с чиновниками по "ситуации" на границе.

Во время одной из таких встреч Путин резко прервал и.о. губернатора Курской области Алексея Смирнова, описывавшего последствия наступления ВСУ в регионе.

Он приказал Смирнову сосредоточиться на вопросах гуманитарной помощи жителям Курщины и оставить вопросы обороны минобороны страны-агрессоры.

Как отмечает руководитель фонда "Санкт-Петербургская политика" Михаил Виноградов, несмотря на растущую тревогу рядовых россиян, доминирующей остается достаточно апатичная реакция.

Близкий Кремлю политический советник Сергей Марков отмечает, что Кремль стремится максимально снизить уровень стресса среди россиян, недовольных безуспешными попытками российской армии вытеснить украинских военных с территории Курской области.

Но у власти есть план Б, и если общество потребует сделать все для победы, то мы проведем мобилизацию, – добавил Марков. Поделиться

Виноградов также отмечает, что кремлевский диктатор Владимир Путин намеренно избегает эмоциональных заявлений и не хочет радикальных действий, стремясь принять паузу и подождать.