Злочинне кремлівське керівництво РФ на чолі із диктатором Володимиром Путіним применшує загрозу наступальної операції ЗСУ на Курщині, порівнюючи її з форс-мажорною ситуацією локального характеру на кшталт природного лиха.

Кремль намагається применшити загрозу та наслідки наступу ЗСУ на Курщині

За інформацією журналістів видання, у п’ятницю, 16 серпня, кремлівський диктатор зібрав російських високопосадовців у рамках засідання радбезу.

Центральною темою було не обговорення наступу ЗСУ на Курщині, яке стало першим повномасштабним вторгненням на територію Росії за останні 80 років, а нові технічні рішення, ухвалені у рамках так званої “СВО” (війни Росії проти України).

При цьому РосЗМІ також приділяють увагу не стільки наступу ЗСУ на Курщині, скільки питанням гуманітарної допомоги постраждалим жителям Курської області.

Бронетехніка ЗСУ на Курщині

Автори матеріалу підкреслюють, що у Кремлі намагаються сформувати у росіян відчуття контрольованості ситуації щодо подій на Курщині, ніби там відбувається масштабне стихійне лихо.

Кремль не хоче посилати повідомлення про те, що ворог біля воріт. Вони не хочуть посилати повідомлення про силу України та їхню власну слабкість, - пояснює директор з питань Європи та Центральної Азії Міжнародної кризової групи в Брюсселі Ольга Олікер. Поширити

Як Кремль та Путін реагують на події у Курській області

При цьому, схоже, кремлівське керівництво навіть не планує визнавати факт самого вторгнення українських військових на територію Курщини.

Зокрема, у понеділок кремлівська прес-служба видала повідомлення про те, що Путін обговорив "поточні питання" з високопосадовцями щодо "ситуації" на кордоні.

Під час однієї з таких зустрічей Путін різко перебив в.о. губернатора Курської області Олексія Смирнова, який описував наслідки наступу ЗСУ в регіоні.

Він наказав Смирнову зосередитись на питаннях гуманітарної допомоги жителям Курщини і залишити питання оборони міноборони країни-агресорки.

Як зазначає керівник фонду "Санкт-Петербургська політика" Михайло Виноградов, незважаючи на зростаючу тривогу пересічних росіян, домінуючою залишається доволі апатична реакція.

Близький до Кремля політичний радник Сергій Марков зазначає, що Кремль прагне максимально знизити рівень стресу серед росіян, незадоволених безуспішними спробами російської армії витіснити українських військових з території Курської області.

Але у влади є план Б, і якщо суспільство вимагатиме зробити все для перемоги, то ми проведемо мобілізацію, - додав Марков. Поширити

Виноградов також зазначає, що кремлівський диктатор Володимир Путін навмисно уникає емоційних заяв і не хоче радикальних дій, прагнучи взяти паузу і почекати.