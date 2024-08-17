США блокируют судьбоносное решение Британии относительно Украины

Штаты до сих пор боятся эскалации в войне РФ против Украины

Как удалось узнать The Times, британские власти до сих пор ожидают одобрения со стороны официального Вашингтона, прежде чем дать украинцам зеленый свет на использование своих ракет на территории России.

Лондон направил свой запрос Штатам еще месяц назад, однако положительного ответа до сих пор не получил.

Как считает один из инсайдеров, эта тема фактически "застряла в их системе".

Дискуссии вокруг Storm Shadow с союзниками все еще продолжаются, — заявил еще один анонимный источник. Поделиться

Журналисты обращают внимание на то, что Великобритания действительно готова дать Украине свободу делать с дальнобойным оружием все, что она захочет.

Однако она не может этого сделать без согласия ключевых союзников. В первую очередь речь идет о США, Франции и третьей стране НАТО, которая не была названа.

Что также интересно, Лондон не обвиняет США в задержке, ведь осознает, что на принятие столь серьезных решений уйдет много времени.

Как в США комментируют ход российско-украинской войны

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Штаты "обеспокоены эскалацией", когда речь идет об использовании Украиной дальнобойного оружия.

По ее убеждению, дальнобойное вооружение не нужно ВСУ для того, чтобы Украина смогла деоккупировать свои земли.

Мэтью Палмер, временный поверенный в делах США в Британии, дистанцировался от мнения, что США имеют какое-либо право голоса в этом вопросе, заявив, что условия, на которых может быть использована британская оружие является делом Лондона и Киева. Поделиться

Как считают британские военные, по всей вероятности, Штаты хотят оценить влияние или последствия украинской операции в России, прежде чем принять окончательное решение.