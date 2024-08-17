Украина и РФ могли заключить историческое соглашение накануне контрнаступления ВСУ

Издание The Washington Post со ссылкой на свои анонимные источники утверждает, что в августе Киев и Москва якобы намеревались подписать историческое соглашение, которое бы прекратило удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон.

О чем могли договариваться Украина и Россия

Как утверждают инсайдеры издания, обе страны намеревались направить свои делегации в Доху для переговоров по заключению данного соглашения.

Журналисты уверяют, что это были косвенные переговоры, в которых посредником выступал Катар.

Катарцы встречались отдельно с украинской и российской делегациями, однако все договоренности были сорваны, когда ВСУ приступили к неожиданному прорыву на территорию Курской области РФ.

Что важно понимать, о таком возможном соглашении и запланированном саммите раньше вообще не было известно.

The Washington Post напоминает о том, что более года страна-агрессорка РФ наносила удары по украинской энергосистеме шквалом крылатых ракет и беспилотников, нанося значительный ущерб электростанциям.

На этом фоне украинские силы атаковали российские нефтяные объекты дальними ударами беспилотников. За считанные месяцы Украине удалось сократить переработку нефти по Москве примерно на 15%. Поделиться

Россия не хочет выполнять требования Украины

По мнению редакции издания, готовность Киева и Москвы начать переговоры указывает на определенные сдвиги для обеих стран, по крайней мере, относительно ограниченного прекращения огня.

Россия не отменила переговоры после прорыва ВСУ на Курщину.

Она заявила катарцам: "Дайте нам время", — рассказал один из инсайдеров. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина рассмотрит возможность полного прекращения огня только при условии, что Россия сначала выведет все свои войска из украинской земли, включая Крымский полуостров, который Россия оккупировала 10 лет назад.