Україна та РФ могли укласти історичну угоду напередодні контрнаступу ЗСУ

Видання The Washington Post з посиланням на свої анонімні джерела стверджує, що у серпні Київ та Москва нібито мали намір підписати історичну угоду, яка б припинила удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін.

Про що могли домовлятися Україна та Росія

Як стверджують інсайдери видання, обидві країни мали намір направити свої делегації у Доху для переговорів щодо укладення згаданої угоди.

Журналісти запевняють, що це були непрямі перемовини, посередником в яких виступав Катар.

Катарці зустрічалися окремо з українською і російською делегаціями, однак всі домовленості були зірвані, коли ЗСУ розпочали неочікуваний прорив на територію Курської області РФ.

Що важливо розуміти, таку можливу угоду і запланований саміт раніше взагалі не було відомо.

The Washington Post нагадує про те, що понад рік країна-агресорка РФ завдавала ударів по українській енергосистемі шквалом крилатих ракет і безпілотників, завдаючи значної шкоди електростанціям і спричиняючи віялові відключення електроенергії по всій країні.

На цьому тлі українські сили почали атакувати російські нафтові об'єкти дальніми ударами безпілотників. За лічені місяці Україні вдалося скоротити переробку нафти Москвою приблизно на 15%, піднявши ціни на газ у всьому світі. Поширити

Росія не хоче виконувати вимоги України

На переконання редакції видання, готовність Києва та Москви розпочати перемовини вказує на певні зрушення для обох країн, принаймні щодо обмеженого припинення вогню.

Росія не скасувала переговори після прориву ЗСУ на Курщину.

Вона заявила катарцям: "Дайте нам час", — розповів один з інсайдерів. Поширити

Як уже згадувалося раніше, український лідер Володимир Зеленський заявив, що Україна розгляне можливість повного припинення вогню лише за умови, що Росія спочатку виведе всі свої війська з української землі, включно з Кримським півостровом, який Росія окупувала 10 років тому.