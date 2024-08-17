Бывший советский авианосец "Минск" сгорел дотла — видео

16 августа масштабный пожар уничтожил бывший советский авианосец "Минск". Это произошло в Китае.
Главные тезисы
- Авианосец вспыхнул во время очередного ремонта на реке Янцзы.
- Жертв и пострадавших в результате пожара нет.
- Российские власти пока не отреагировали на это событие.
Пожар на авианосце "Минск" — первые подробности
Стоит отметить, что советский авианосец Минск продали китайским предпринимателям еще в 1998 году.
Согласно данным местных журналистов, авианосец загорелся во время ремонта.
Пожарно-спасательная бригада научно-технического индустриального парка Суситун официально подтвердила, что все произошло во время демонтажа и реновации авианосца на реке Янцзы.
Кроме того, указано, что пожар вспыхнул 16 августа в 16:00 по местному времени.
Согласно последним данным, никто не пострадал.
Стоит отметить, что российские власти это событие пока никак не комментировали.
Что известно об авианосце "Минск"
В далеком прошлом он принадлежал ВМФ СССР.
Первоначально его продали южнокорейской компании Daewoo Heavy Industries Group — это произошло после выведения его из эксплуатации в 1993 году.
Уже через 5 лет китайская компания выкупила у корейцев "Минск" и построила военный тематический парк в районе Яньтянь Шэньчжэня.
Что также важно понимать, системы вооружения на авианосце только имитируют работу.
На палубах и в ангарах можно увидеть макеты самолетов и вертолетов. Туристов сопровождают гиды, одетые в стилизованную форму офицеров ВМФ СССР.
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