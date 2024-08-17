Бывший советский авианосец "Минск" сгорел дотла — видео
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Бывший советский авианосец "Минск" сгорел дотла — видео

авианосец "Минск"
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Источник:  The War Zone

16 августа масштабный пожар уничтожил бывший советский авианосец "Минск". Это произошло в Китае.

Главные тезисы

  • Авианосец вспыхнул во время очередного ремонта на реке Янцзы.
  • Жертв и пострадавших в результате пожара нет.
  • Российские власти пока не отреагировали на это событие.

Пожар на авианосце "Минск" — первые подробности

Стоит отметить, что советский авианосец Минск продали китайским предпринимателям еще в 1998 году.

Согласно данным местных журналистов, авианосец загорелся во время ремонта.

Пожарно-спасательная бригада научно-технического индустриального парка Суситун официально подтвердила, что все произошло во время демонтажа и реновации авианосца на реке Янцзы.

Кроме того, указано, что пожар вспыхнул 16 августа в 16:00 по местному времени.

Согласно последним данным, никто не пострадал.

Стоит отметить, что российские власти это событие пока никак не комментировали.

Что известно об авианосце "Минск"

В далеком прошлом он принадлежал ВМФ СССР.

Первоначально его продали южнокорейской компании Daewoo Heavy Industries Group — это произошло после выведения его из эксплуатации в 1993 году.

Уже через 5 лет китайская компания выкупила у корейцев "Минск" и построила военный тематический парк в районе Яньтянь Шэньчжэня.

В январе 2013 года группа Dalian Yongjia приобрела авианосец, а затем подписала соглашение об инвестициях в туристический курорт на авианосце с научно-техническим индустриальным парком. В 2016 году “Минск” перевели из Шенчжэня в город Нантонг. Авианосец разместили для туристов на территории парка Суситун.

Что также важно понимать, системы вооружения на авианосце только имитируют работу.

На палубах и в ангарах можно увидеть макеты самолетов и вертолетов. Туристов сопровождают гиды, одетые в стилизованную форму офицеров ВМФ СССР.

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