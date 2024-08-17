Колишній радянський авіаносець "‎Мінськ"‎ згорів вщент — відео

16 серпня масштабна пожежа знищила колишній радянський авіаносець “Мінськ”. Це сталося у Китаї.

Пожежа на авіаносці “Мінськ” — перші подробиці

Варто зазначити, що радянський авіаносець “Мінськ” продали китайським підприємцям ще у 1998 році.

Згідно з даними місцевих журналістів, авіаносець загорівся під час ремонту.

Пожежно-рятувальна бригада науково-технічного індустріального парку Сусітун офіційно підтвердила, що все сталося під час демонтажу та реновації авіаносця на річці Янцзи.

Окрім того, наголошується, що пожежа спалахнула 16 серпня о 16:00 за місцевим часом.

Згідно з останніми даними, ніхто не постраждав.

Варто зазначити, що російська влада цю подію поки жодним чином не коментувала.

Що відомо про авіаносець “Мінськ”

У далекому минулому він належав ВМФ СРСР.

Спочатку його продали південнокорейській компанії Daewoo Heavy Industries Group — це сталося після виведення його з експлуатації в 1993 році.

Уже за 5 років китайська компанія викупила у корейців “Мінськ” та збудувала військовий тематичний парк у районі Яньтянь Шеньчженя.

У січні 2013 року група Dalian Yongjia придбала авіаносець, а потім підписала угоду про інвестиції в туристичний курорт на авіаносці з науково-технічним індустріальним парком. 2016-го «Мінськ» перевели з Шенчженя до міста Нантонг. Авіаносець розташували для туристів на території парку Сусітун. Поширити

Що також важливо розуміти, системи озброєння на авіаносці лише імітують роботу.

На палубах і в ангарах можна побачити макети літаків і гелікоптерів. Туристів супроводжують гіди, одягнені в стилізовану форму офіцерів ВМФ СРСР.