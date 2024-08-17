Колишній радянський авіаносець "‎Мінськ"‎ згорів вщент — відео

16 серпня масштабна пожежа знищила колишній радянський авіаносець “Мінськ”. Це сталося у Китаї.
Головні тези:
- Авіаносець спалахнув під час чергового ремонту на річці Янцзи.
- Жертв і постраждалих у результаті пожежі немає.
- Російська влада поки не відреагувала на цю подію.
Пожежа на авіаносці “Мінськ” — перші подробиці
Варто зазначити, що радянський авіаносець “Мінськ” продали китайським підприємцям ще у 1998 році.
Згідно з даними місцевих журналістів, авіаносець загорівся під час ремонту.
Пожежно-рятувальна бригада науково-технічного індустріального парку Сусітун офіційно підтвердила, що все сталося під час демонтажу та реновації авіаносця на річці Янцзи.
Окрім того, наголошується, що пожежа спалахнула 16 серпня о 16:00 за місцевим часом.
Згідно з останніми даними, ніхто не постраждав.
Варто зазначити, що російська влада цю подію поки жодним чином не коментувала.
Що відомо про авіаносець “Мінськ”
У далекому минулому він належав ВМФ СРСР.
Спочатку його продали південнокорейській компанії Daewoo Heavy Industries Group — це сталося після виведення його з експлуатації в 1993 році.
Уже за 5 років китайська компанія викупила у корейців “Мінськ” та збудувала військовий тематичний парк у районі Яньтянь Шеньчженя.
Що також важливо розуміти, системи озброєння на авіаносці лише імітують роботу.
На палубах і в ангарах можна побачити макети літаків і гелікоптерів. Туристів супроводжують гіди, одягнені в стилізовану форму офіцерів ВМФ СРСР.
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