Колишній радянський авіаносець "‎Мінськ"‎ згорів вщент — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Колишній радянський авіаносець "‎Мінськ"‎ згорів вщент — відео

Пожежа на авіаносці “Мінськ”
Джерело:  The War Zone

16 серпня масштабна пожежа знищила колишній радянський авіаносець “Мінськ”. Це сталося у Китаї.

Головні тези:

  • Авіаносець спалахнув під час чергового ремонту на річці Янцзи.
  • Жертв і постраждалих у результаті пожежі немає.
  • Російська влада поки не відреагувала на цю подію.

Пожежа на авіаносці “Мінськ” — перші подробиці

Варто зазначити, що радянський авіаносець “Мінськ” продали китайським підприємцям ще у 1998 році.

Згідно з даними місцевих журналістів, авіаносець загорівся під час ремонту.

Пожежно-рятувальна бригада науково-технічного індустріального парку Сусітун офіційно підтвердила, що все сталося під час демонтажу та реновації авіаносця на річці Янцзи.

Окрім того, наголошується, що пожежа спалахнула 16 серпня о 16:00 за місцевим часом.

Згідно з останніми даними, ніхто не постраждав.

Варто зазначити, що російська влада цю подію поки жодним чином не коментувала.

Що відомо про авіаносець “Мінськ”

У далекому минулому він належав ВМФ СРСР.

Спочатку його продали південнокорейській компанії Daewoo Heavy Industries Group — це сталося після виведення його з експлуатації в 1993 році.

Уже за 5 років китайська компанія викупила у корейців “Мінськ” та збудувала військовий тематичний парк у районі Яньтянь Шеньчженя.

У січні 2013 року група Dalian Yongjia придбала авіаносець, а потім підписала угоду про інвестиції в туристичний курорт на авіаносці з науково-технічним індустріальним парком. 2016-го «Мінськ» перевели з Шенчженя до міста Нантонг. Авіаносець розташували для туристів на території парку Сусітун.

Що також важливо розуміти, системи озброєння на авіаносці лише імітують роботу.

На палубах і в ангарах можна побачити макети літаків і гелікоптерів. Туристів супроводжують гіди, одягнені в стилізовану форму офіцерів ВМФ СРСР.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У російському Бєлгороді прогриміли вибухи та почалася пожежа — відео
Бєлгород
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На Запорізькій АЕС припинилася пожежа — що відомо
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
На Запорізькій АЕС припинилася пожежа — що відомо
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Підмосковʼї спалахнула масштабна пожежа на заводі — відео
У Підмосковʼї спалахнула масштабна пожежа на заводі — відео

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?