США блокують доленосне рішення Британії щодо України
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США блокують доленосне рішення Британії щодо України

Гарріс та Байден
Джерело:  The Times

Команда американського лідера Джо Байдена де-факто блокує дозвіл офіційного Лондона на використання Києвом ракет Storm Shadow на території Росії.

Головні тези:

  • Британська влада чекає на схвалення США, Франції та ще однієї країни НАТО.
  • Заступниця спікера Пентагона висловила стурбованість можливою ескалацією у війні РФ проти України.
  • Штати можуть відкладати рішення щодо України, поки триває Курська операція.

Штати досі бояться ескалації у війні РФ проти України

Як вдалося дізнатися The Times, британська влада досі чекає на схвалення з боку офіційного Вашингтона, перш ніж дати українцям зелене світло на використання своїх ракет на території Росії.

Лондон надіслав свій запит Штатам ще місяць тому, однак позитивної відповіді досі не отримав.

Як вважає один з інсайдерів, ця тема фактично "застрягла в їхній системі".

Дискусії навколо Storm Shadow з союзниками все ще тривають, — заявило ще одне анонімне джерело.

Журналісти звертають увагу на те, що Велика Британія насправді готова дати Україні свободу робити з далекобійною зброєю все, що вона захоче.

Однак вона не може цього зробити без згоди ключових союзників. Насамперед йдеться про США, Францію і третю країну НАТО, яка не була названа.

Що також цікаво, Лондон не звинувачує США в затримці, адже усвідомлює, що на ухвалення таких серйозних рішень знадобиться чимало часу.

Як у США наразі коментують хід російсько-української війни

Заступниця спікера Пентагона Сабріна Сінгх заявила, що Штати "занепокоєні ескалацією", коли йдеться про використання Україною далекобійної зброї.

На її переконання, далекобійне озброєння не потрібне ЗСУ для того, щоб Україна змогла деокупувати свої землі.

Метью Палмер, тимчасовий повірений у справах США у Британії, дистанціювався від думки, що США мають якесь право голосу в цьому питанні, заявивши, що умови, на яких може бути використана британська зброя, є справою Лондона і Києва.

Як вважають британські військові, цілком ймовірно, Штати хочуть оцінити вплив або наслідки української операції в Росії, перш ніж ухвалити остаточне рішення.

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