Украинские десантники уничтожили группу штурмовиков РФ

Это были уроды из 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, особенно любящие кичиться своими «подвигами». А именно: издевательством над пленными, а также расстрелами тех украинских военнослужащих, кто оказался в тупике, сдался в плен. Пленных во всем мире защищает право войны — Женевские конвенции. Но русским ничтожествам на международное гуманитарное право глубоко наплевать, поэтому они грубо и цинично нарушают его. Поделиться

Об этом Десантно-штурмовые войска ВС Украины сообщили в Телеграмме.

Но, как подчеркнули десантники, встретившись в бою с украинскими военными, российские штурмовики были все уничтожены.

Такая же судьба будет ждать и других военных из этой бригады, подчеркнули в ДШУ ВС.

В ДШВ показали, отражавшие новую атаку россиян

По словам украинских воинов, это сражение длилось несколько часов и завершилось тотальным разгромом врага и бегством российских захватчиков.

Для нового нападения на позиции украинских сил противник использовал два танка, одиннадцать БМД и один БТР из состава одной из воинских частей "ВДВ" Российской Федерации.

Эта попытка прорвать обороне позиции ВСУ оказалась провальной: в тяжелом бою, который длился несколько часов, украинские десантники доказали, что лучше разбираются в военном деле, овладев наукой побеждать на "отлично", — говорится в сообщении ДШУ. Поделиться

Как отмечают украинские воины, в результате на поле боя остались пять БМД, танк и БТР противника, а также несколько десятков 200 россиян.