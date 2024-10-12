Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады уничтожили штурмовую группу российской армии в одном из населенных пунктов Курской области РФ.
Главные тезисы
- Украинские десантники уничтожили штурмовую группу российской армии в одном из населенных пунктов Курской области.
- Российские военные нарушают международное гуманитарное право, нарушая Женевские конвенции.
- Украинские военные доказали свою превосходство в бою, уничтожив технику и десятки захватчиков из российской 155-й бригады морской пехоты.
Украинские десантники уничтожили группу штурмовиков РФ
Об этом Десантно-штурмовые войска ВС Украины сообщили в Телеграмме.
Но, как подчеркнули десантники, встретившись в бою с украинскими военными, российские штурмовики были все уничтожены.
Такая же судьба будет ждать и других военных из этой бригады, подчеркнули в ДШУ ВС.
В ДШВ показали, отражавшие новую атаку россиян
По словам украинских воинов, это сражение длилось несколько часов и завершилось тотальным разгромом врага и бегством российских захватчиков.
Для нового нападения на позиции украинских сил противник использовал два танка, одиннадцать БМД и один БТР из состава одной из воинских частей "ВДВ" Российской Федерации.
Как отмечают украинские воины, в результате на поле боя остались пять БМД, танк и БТР противника, а также несколько десятков 200 россиян.
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