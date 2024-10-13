Расстрел военнопленных на Курщине. Украинские десантники отомстили россиянам-убийцам

Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой Полеской бригады ликвидировали штурмовую группу российских захватчиков, которая расстреливала украинских военнопленных в Курской области.
Главные тезисы
- Украинские десантники уничтожили российских убийц, которые расстреливали украинских военнопленных на Курщине.
- Российские оккупанты систематически нарушают Женевские конвенции.
- Жертвами солдат РФ часто становятся гражданские украинцы.
Российские убийцы поплатились за казнь пленных
Они также обращают внимание на то, что пленных во всем мире защищает право войны — Женевские конвенции.
Несмотря на это, российские оккупанты еще раз демонстрируют, что им наплевать на международное гуманитарное право, поэтому они грубо и цинично нарушают его.
Российские оккупанты расстреляли 9 украинских воинов на Курщине
Об этом стало известно 13 октября. Солдаты РФ казнили 9 украинских военных, сдавшихся в плен в Курской области.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец еще раз призвал международное сообщество не игнорировать случаи, когда российские захватчики убивают беззащитных людей.
Он также напомнил, что Россия — это страна-террорист, которая нарушает все правила и обычаи войны.
На этом фоне следует отметить, что солдаты РФ постоянно пытают и убивают не только военнопленных, но и гражданских украинцев.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-