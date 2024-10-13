Расстрел военнопленных на Курщине. Украинские десантники отомстили россиянам-убийцам
Категория
Украина
Дата публикации

Расстрел военнопленных на Курщине. Украинские десантники отомстили россиянам-убийцам

Десантно-штурмовые войска ВСУ
ДШВ
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Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой Полеской бригады ликвидировали штурмовую группу российских захватчиков, которая расстреливала украинских военнопленных в Курской области.

Главные тезисы

  • Украинские десантники уничтожили российских убийц, которые расстреливали украинских военнопленных на Курщине.
  • Российские оккупанты систематически нарушают Женевские конвенции.
  • Жертвами солдат РФ часто становятся гражданские украинцы.

Российские убийцы поплатились за казнь пленных

Бойцы 95 бригады ДШВ перемололи штурмовую группу россиян в одном из населенных пунктов курской области России. Это были уроды из 155 бригады морской пехоты тихоокеанского флота, которые очень любят кичиться своими “подвигами”. А именно: издевательством над пленными, расстрелом тех украинских военнослужащих, кто оказался в тупике, сдался в плен, — отмечают воины.

Они также обращают внимание на то, что пленных во всем мире защищает право войны — Женевские конвенции.

Несмотря на это, российские оккупанты еще раз демонстрируют, что им наплевать на международное гуманитарное право, поэтому они грубо и цинично нарушают его.

Но тут хайпануть у этих чудовищ в военной форме не получилось: встретившись в бою с украинскими десантниками, они все были уничтожены. Такая же участь будет ждать и других военных из этой бригады, — предупредили украинские защитники.

Российские оккупанты расстреляли 9 украинских воинов на Курщине

Об этом стало известно 13 октября. Солдаты РФ казнили 9 украинских военных, сдавшихся в плен в Курской области.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец еще раз призвал международное сообщество не игнорировать случаи, когда российские захватчики убивают беззащитных людей.

Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными! В очередной раз направил письма ООН и МККК по поводу очередного преступления россиян.

Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Уполномоченный ВРУ по правам человека

Фото: deepstate

Он также напомнил, что Россия — это страна-террорист, которая нарушает все правила и обычаи войны.

Международное сообщество не должно закрывать глаза на подобные преступления! — добавил Лубинец.

На этом фоне следует отметить, что солдаты РФ постоянно пытают и убивают не только военнопленных, но и гражданских украинцев.

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