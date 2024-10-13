Расстрел военнопленных на Курщине. Украинские десантники отомстили россиянам-убийцам

Российские убийцы поплатились за казнь пленных

Бойцы 95 бригады ДШВ перемололи штурмовую группу россиян в одном из населенных пунктов курской области России. Это были уроды из 155 бригады морской пехоты тихоокеанского флота, которые очень любят кичиться своими “подвигами”. А именно: издевательством над пленными, расстрелом тех украинских военнослужащих, кто оказался в тупике, сдался в плен, — отмечают воины. Поделиться

Они также обращают внимание на то, что пленных во всем мире защищает право войны — Женевские конвенции.

Несмотря на это, российские оккупанты еще раз демонстрируют, что им наплевать на международное гуманитарное право, поэтому они грубо и цинично нарушают его.

Но тут хайпануть у этих чудовищ в военной форме не получилось: встретившись в бою с украинскими десантниками, они все были уничтожены. Такая же участь будет ждать и других военных из этой бригады, — предупредили украинские защитники. Поделиться

Российские оккупанты расстреляли 9 украинских воинов на Курщине

Об этом стало известно 13 октября. Солдаты РФ казнили 9 украинских военных, сдавшихся в плен в Курской области.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец еще раз призвал международное сообщество не игнорировать случаи, когда российские захватчики убивают беззащитных людей.

Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными! В очередной раз направил письма ООН и МККК по поводу очередного преступления россиян. Дмитрий Лубинец Уполномоченный ВРУ по правам человека

Фото: deepstate

Он также напомнил, что Россия — это страна-террорист, которая нарушает все правила и обычаи войны.

Международное сообщество не должно закрывать глаза на подобные преступления! — добавил Лубинец. Поделиться

На этом фоне следует отметить, что солдаты РФ постоянно пытают и убивают не только военнопленных, но и гражданских украинцев.