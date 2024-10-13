Розстріл військовополонених на Курщині. Українські десантники помстилися росіянам-вбивцям
Категорія
Україна
Дата публікації

Розстріл військовополонених на Курщині. Українські десантники помстилися росіянам-вбивцям

Десантно-штурмові війська ЗСУ
ДШВ

Воїни 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ліквідували штурмову групу російських загарбників, яка розстрілювала українських військовополонених у Курській області.

Головні тези:

  • Українські десантники знищили російських вбивць, які розстрілювали українських військовополонених на Курщині.
  • Російські окупанти систематично порушують Женевські конвенції.
  • Жертвами солдатів РФ часто стають також цивільні українці.

Російські вбивці поплатилися за страту полонених

Бійці 95 бригади ДШВ перемололи штурмову групу росіян в одному з населених пунктів курської області рф. Це були виродки зі 155 бригади морської піхоти тихоокеанського флоту, які особливо люблять хизуватися своїми «подвигами». А саме: знущанням з полонених, розстрілом тих українських військовослужбовців, хто опинившись в безвиході, здався в полон, — наголошують воїни.

Вони також звертають увагу на те, що полонених в усьому світі захищає право війни — Женевські конвенції.

Попри це, російські окупанти вкотре демонструють, що їм начхати на міжнародне гуманітарне право, тому вони грубо й цинічно порушують його.

Але тут хайпанути у цих потвор у військовій формі не вийшло: зустрівшись в бою з українськими десантниками, вони були усі знищені. Така ж доля чекатиме й інших військових з цієї бригади, — попередили українські захисники.

Російські окупанти розстріляли 9 українських воїнів на Курщині

Про це стало відомо 13 жовтня. Солдати РФ стратили 9 українських військових, які здалися у полон в Курській області.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вкотре закликав міжнародну спільноти не ігнорувати випадки, коли російські загарбники вбивають беззахисних людей.

Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими! Вкотре направив листи до ООН та МКЧХ щодо чергового злочину росіян.

Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець

Уповноважений ВРУ із прав людини

Фото: deepstate

Він також нагадав, що Росія — це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни.

Міжнародна спільнота не повинна закривати очі на такі злочини! — додав Лубінець.

На цьому тлі варто зазначити, що солдати РФ постійно катують та вбивають не лише військовополонених, а й цивільних українців.

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