Розстріл військовополонених на Курщині. Українські десантники помстилися росіянам-вбивцям

Російські вбивці поплатилися за страту полонених

Бійці 95 бригади ДШВ перемололи штурмову групу росіян в одному з населених пунктів курської області рф. Це були виродки зі 155 бригади морської піхоти тихоокеанського флоту, які особливо люблять хизуватися своїми «подвигами». А саме: знущанням з полонених, розстрілом тих українських військовослужбовців, хто опинившись в безвиході, здався в полон, — наголошують воїни. Поширити

Вони також звертають увагу на те, що полонених в усьому світі захищає право війни — Женевські конвенції.

Попри це, російські окупанти вкотре демонструють, що їм начхати на міжнародне гуманітарне право, тому вони грубо й цинічно порушують його.

Але тут хайпанути у цих потвор у військовій формі не вийшло: зустрівшись в бою з українськими десантниками, вони були усі знищені. Така ж доля чекатиме й інших військових з цієї бригади, — попередили українські захисники. Поширити

Російські окупанти розстріляли 9 українських воїнів на Курщині

Про це стало відомо 13 жовтня. Солдати РФ стратили 9 українських військових, які здалися у полон в Курській області.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вкотре закликав міжнародну спільноти не ігнорувати випадки, коли російські загарбники вбивають беззахисних людей.

Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими! Вкотре направив листи до ООН та МКЧХ щодо чергового злочину росіян. Дмитро Лубінець Уповноважений ВРУ із прав людини

Фото: deepstate

Він також нагадав, що Росія — це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни.

Міжнародна спільнота не повинна закривати очі на такі злочини! — додав Лубінець. Поширити

На цьому тлі варто зазначити, що солдати РФ постійно катують та вбивають не лише військовополонених, а й цивільних українців.