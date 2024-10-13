Розстріл військовополонених на Курщині. Українські десантники помстилися росіянам-вбивцям

Воїни 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ліквідували штурмову групу російських загарбників, яка розстрілювала українських військовополонених у Курській області.
Головні тези:
- Українські десантники знищили російських вбивць, які розстрілювали українських військовополонених на Курщині.
- Російські окупанти систематично порушують Женевські конвенції.
- Жертвами солдатів РФ часто стають також цивільні українці.
Російські вбивці поплатилися за страту полонених
Вони також звертають увагу на те, що полонених в усьому світі захищає право війни — Женевські конвенції.
Попри це, російські окупанти вкотре демонструють, що їм начхати на міжнародне гуманітарне право, тому вони грубо й цинічно порушують його.
Російські окупанти розстріляли 9 українських воїнів на Курщині
Про це стало відомо 13 жовтня. Солдати РФ стратили 9 українських військових, які здалися у полон в Курській області.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вкотре закликав міжнародну спільноти не ігнорувати випадки, коли російські загарбники вбивають беззахисних людей.
Він також нагадав, що Росія — це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни.
На цьому тлі варто зазначити, що солдати РФ постійно катують та вбивають не лише військовополонених, а й цивільних українців.
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