Розстріл українських бійців армією РФ на Курщині. Сибіга звернувся до партнерів та МКС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що міжнародна спільна повинна жорстко відреагувати на страти росіянами українських воїнів. Такі дії є грубим порушенням міжнародного права.
Головні тези:
- Страти росіянами українських бійців на Курщині порушують міжнародне право та гуманітарні норми.
- Українські воїни стали жертвами військових злочинів РФ у районі Зеленого Шляху.
- Вимагаються дії міжнародної спільноти: арешт злочинців, посилення санкцій та звільнення полонених.
- Росія порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими, її дії не можуть залишитися безкарними.
- Міжнародна спільнота має активно реагувати на військові злочини РФ та вимагати відповідальності винних.
Сибіга звернувся до партнерів та МКС після страти українських бійців у Курській області
Russia's mistreatment of Ukrainian prisoners of war is absolute barbarism, grave violation of international humanitarian law, laws and customs of war. Executions are becoming more frequent, 95% of POWs are subjected to torture according to the UN, denied basic needs and access.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 13, 2024
Він підкреслив, що випадки страт українських полонених стають усе частішими. За даними ООН, 95% військовополонених піддаються тортурам і не отримують доступу до базових засобів для існування.
Глава МЗС закликав міжнародну спільноту до негайних дій: видати ордери Міжнародного кримінального суду на арешт російських злочинців, посилити санкційний тиск, вимагати доступу міжнародних спостерігачів та медиків до місць утримання, а також сприяти звільненню полонених і всіх незаконно утримуваних осіб.
Що цьому передувало
Аналітики Deepstate з посиланням на джерела 1 ОТБр зазначають, що російські війська розстріляли дев'ять українських воїнів у Курській області.
За їхніми даними, це сталося 10 жовтня у районі населеного пункту Зелений Шлях. За попередніми даними, українські оператори дронів та суміжники "виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались".
Як зазначає DeepState, кількість боєкомплекту біла обмежена, тому українські бійці були змушені здатися.
Уповноважений ВРУ із прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що у соціальних мережах знову шириться інформація про можливий розстріл росіянами 9 українських військовополонених на Курщині.
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