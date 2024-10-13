Расстрел украинских бойцов армией РФ в Курщине. Сибига обратился к партнерам и МКС
Категория
Украина
Дата публикации

Расстрел украинских бойцов армией РФ в Курщине. Сибига обратился к партнерам и МКС

Андрей Сибига
Расстрел украинских бойцов армией РФ в Курщине. Сибига обратился к партнерам и МКС
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что международная общая должна жестко отреагировать на казни россиянами украинских воинов. Такие действия являются грубым нарушением международного права.

Главные тезисы

  • Казни украинских военнопленных армией РФ в Курщине считаются грубым нарушением международного права.
  • Украинский глава МИД призывает к строгим мерам против российских преступников, включая усиление санкций и требование доступа международных наблюдателей к местам содержания пленных.
  • Расстрел украинских бойцов вызвал негодование в международном сообществе, которое требует наказания виновных и защиты прав военнопленных согласно международным нормам.
  • Украинские аналитики и уполномоченные лица высказывают свое возмущение по поводу преступлений российской армии и призывают мировое сообщество не оставаться равнодушным к подобным нарушениям.

Сибига обратился к партнерам и МКС после казни украинских бойцов в Курской области

Россия жестоко обращается с украинскими военнопленными, что является проявлением абсолютного варварства и грубым нарушением международного гуманитарного права и военных законов, отметил Андрей Сибига.

Он подчеркнул, что случаи казней украинских пленных становятся все чаще. По данным ООН, 95% военнопленных подвергаются пыткам и не получают доступа к базовым средствам к существованию.

Глава МИД призвал международное сообщество к немедленным действиям: выдать ордера Международного уголовного суда на арест российских преступников, усилить санкционное давление, требовать доступа международных наблюдателей и медиков к местам содержания, а также способствовать освобождению пленных и всех незаконно удерживаемых лиц.

Что этому предшествовало

Аналитики Deepstate со ссылкой на источники 1 ОТБр отмечают, что русские войска расстреляли девять украинских воинов в Курской области.

По их данным, это произошло 10 октября в районе населённого пункта Зеленый Путь. По предварительным данным, украинские операторы дронов и смежники "выходили на позиции с мнениями, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались".

Как отмечает DeepState, количество боекомплекта белое ограничено, поэтому украинские бойцы были вынуждены сдаться.

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что у социальных сетях снова распространяется информация о возможном расстреле россиянами 9 украинских военнопленных на Курщине.

Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными! В очередной раз направил письма ООН и МККК по поводу очередного преступления россиян. Эти действия не должны остаться безнаказанными, и враг должен понести всю ответственность. Россия — это страна-террорист, которая нарушает все правила и обычаи войны. Международное сообщество не должно закрывать глаза на подобные преступления! — отметил Лубинец.

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