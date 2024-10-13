Расстрел украинских бойцов армией РФ в Курщине. Сибига обратился к партнерам и МКС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что международная общая должна жестко отреагировать на казни россиянами украинских воинов. Такие действия являются грубым нарушением международного права.
Главные тезисы
- Казни украинских военнопленных армией РФ в Курщине считаются грубым нарушением международного права.
- Украинский глава МИД призывает к строгим мерам против российских преступников, включая усиление санкций и требование доступа международных наблюдателей к местам содержания пленных.
- Расстрел украинских бойцов вызвал негодование в международном сообществе, которое требует наказания виновных и защиты прав военнопленных согласно международным нормам.
- Украинские аналитики и уполномоченные лица высказывают свое возмущение по поводу преступлений российской армии и призывают мировое сообщество не оставаться равнодушным к подобным нарушениям.
Сибига обратился к партнерам и МКС после казни украинских бойцов в Курской области
Russia's mistreatment of Ukrainian prisoners of war is absolute barbarism, grave violation of international humanitarian law, laws and customs of war. Executions are becoming more frequent, 95% of POWs are subjected to torture according to the UN, denied basic needs and access.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 13, 2024
Он подчеркнул, что случаи казней украинских пленных становятся все чаще. По данным ООН, 95% военнопленных подвергаются пыткам и не получают доступа к базовым средствам к существованию.
Глава МИД призвал международное сообщество к немедленным действиям: выдать ордера Международного уголовного суда на арест российских преступников, усилить санкционное давление, требовать доступа международных наблюдателей и медиков к местам содержания, а также способствовать освобождению пленных и всех незаконно удерживаемых лиц.
Что этому предшествовало
Аналитики Deepstate со ссылкой на источники 1 ОТБр отмечают, что русские войска расстреляли девять украинских воинов в Курской области.
По их данным, это произошло 10 октября в районе населённого пункта Зеленый Путь. По предварительным данным, украинские операторы дронов и смежники "выходили на позиции с мнениями, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались".
Как отмечает DeepState, количество боекомплекта белое ограничено, поэтому украинские бойцы были вынуждены сдаться.
Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что у социальных сетях снова распространяется информация о возможном расстреле россиянами 9 украинских военнопленных на Курщине.
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