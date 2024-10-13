Расстрел украинских бойцов армией РФ в Курщине. Сибига обратился к партнерам и МКС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что международная общая должна жестко отреагировать на казни россиянами украинских воинов. Такие действия являются грубым нарушением международного права.

Сибига обратился к партнерам и МКС после казни украинских бойцов в Курской области

Россия жестоко обращается с украинскими военнопленными, что является проявлением абсолютного варварства и грубым нарушением международного гуманитарного права и военных законов, отметил Андрей Сибига. Поделиться

Russia's mistreatment of Ukrainian prisoners of war is absolute barbarism, grave violation of international humanitarian law, laws and customs of war. Executions are becoming more frequent, 95% of POWs are subjected to torture according to the UN, denied basic needs and access. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 13, 2024

Он подчеркнул, что случаи казней украинских пленных становятся все чаще. По данным ООН, 95% военнопленных подвергаются пыткам и не получают доступа к базовым средствам к существованию.

Глава МИД призвал международное сообщество к немедленным действиям: выдать ордера Международного уголовного суда на арест российских преступников, усилить санкционное давление, требовать доступа международных наблюдателей и медиков к местам содержания, а также способствовать освобождению пленных и всех незаконно удерживаемых лиц.

Что этому предшествовало

Аналитики Deepstate со ссылкой на источники 1 ОТБр отмечают, что русские войска расстреляли девять украинских воинов в Курской области.

По их данным, это произошло 10 октября в районе населённого пункта Зеленый Путь. По предварительным данным, украинские операторы дронов и смежники "выходили на позиции с мнениями, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались".

Как отмечает DeepState, количество боекомплекта белое ограничено, поэтому украинские бойцы были вынуждены сдаться.

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что у социальных сетях снова распространяется информация о возможном расстреле россиянами 9 украинских военнопленных на Курщине.