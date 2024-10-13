Солдаты РФ расстреляли девять украинских военных в Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

Солдаты РФ расстреляли девять украинских военных в Курщине

Дмитрий Лубинец
Солдаты РФ расстреляли девять украинских военных в Курщине
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13 октября появилась информация о том, что оккупировать РФ расстреляли 9 украинских военных, сдавшихся в плен в Курской области. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на смертную казнь наших защитников.

Главные тезисы

  • Российские военные расстреляли 9 украинских военных в Курщине, нарушив Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.
  • Украинский омбудсман требует наказать виновных за смерть защитников и признает Россию страной-террористом.
  • Аналитика отмечает, что украинские бойцы были вынуждены сдаться из-за ограниченного боекомплекта и превосходства вражеских сил.

Украинский омбудсман отреагировал на расстрел украинских защитников

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что у социальных сетях снова распространяется информация о возможном расстреле россиянами 9 украинских военнопленных на Курщине.

Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными! В очередной раз направил письма ООН и МККК по поводу очередного преступления россиян.

Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Уполномоченный ВРУ по правам человека

Эти действия не должны остаться безнаказанными и враг должен понести всю ответственность. Россия — это страна-террорист, которая нарушает все правила и обычаи войны. Международное сообщество не должно закрывать глаза на подобные преступления! — отметил Лубнец.

Что этому предшествовало

Аналитики Deepstate со ссылкой на источники 1 ОТБр отмечают, что русские войска расстреляли девять украинских воинов в Курской области.

По их данным, это произошло 10 октября в районе населённого пункта Зеленый Путь. По предварительным данным, украинские операторы дронов и смежники "выходили на позиции с мнениями, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались".

Как отмечает DeepState, количество боекомплекта белое ограничено, поэтому украинские бойцы были вынуждены сдаться.

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