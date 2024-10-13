Солдаты РФ расстреляли девять украинских военных в Курщине

13 октября появилась информация о том, что оккупировать РФ расстреляли 9 украинских военных, сдавшихся в плен в Курской области. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на смертную казнь наших защитников.
Главные тезисы
- Российские военные расстреляли 9 украинских военных в Курщине, нарушив Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.
- Украинский омбудсман требует наказать виновных за смерть защитников и признает Россию страной-террористом.
- Аналитика отмечает, что украинские бойцы были вынуждены сдаться из-за ограниченного боекомплекта и превосходства вражеских сил.
Украинский омбудсман отреагировал на расстрел украинских защитников
Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что у социальных сетях снова распространяется информация о возможном расстреле россиянами 9 украинских военнопленных на Курщине.
Что этому предшествовало
Аналитики Deepstate со ссылкой на источники 1 ОТБр отмечают, что русские войска расстреляли девять украинских воинов в Курской области.
По их данным, это произошло 10 октября в районе населённого пункта Зеленый Путь. По предварительным данным, украинские операторы дронов и смежники "выходили на позиции с мнениями, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались".
Как отмечает DeepState, количество боекомплекта белое ограничено, поэтому украинские бойцы были вынуждены сдаться.
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