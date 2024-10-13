Солдаты РФ расстреляли девять украинских военных в Курщине

13 октября появилась информация о том, что оккупировать РФ расстреляли 9 украинских военных, сдавшихся в плен в Курской области. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на смертную казнь наших защитников.

Украинский омбудсман отреагировал на расстрел украинских защитников

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что у социальных сетях снова распространяется информация о возможном расстреле россиянами 9 украинских военнопленных на Курщине.

Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными! В очередной раз направил письма ООН и МККК по поводу очередного преступления россиян. Дмитрий Лубинец Уполномоченный ВРУ по правам человека

Эти действия не должны остаться безнаказанными и враг должен понести всю ответственность. Россия — это страна-террорист, которая нарушает все правила и обычаи войны. Международное сообщество не должно закрывать глаза на подобные преступления! — отметил Лубнец. Поделиться

Что этому предшествовало

Аналитики Deepstate со ссылкой на источники 1 ОТБр отмечают, что русские войска расстреляли девять украинских воинов в Курской области.

По их данным, это произошло 10 октября в районе населённого пункта Зеленый Путь. По предварительным данным, украинские операторы дронов и смежники "выходили на позиции с мнениями, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались".

Как отмечает DeepState, количество боекомплекта белое ограничено, поэтому украинские бойцы были вынуждены сдаться.