Солдати РФ розстріляли девʼять українських військових на Курщині

13 жовтня зʼявилася інформація про те, що окупати РФ розстріляли 9 українських військових, які здалися у полон в Курській області. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на страту наших захисників.

Український омбудсман відреагував на розстріл українських захисників

Уповноважений ВРУ із прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що у соціальних мережах знову шириться інформація про можливий розстріл росіянами 9 українських військовополонених на Курщині.

Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими! Вкотре направив листи до ООН та МКЧХ щодо чергового злочину росіян. Дмитро Лубінець Уповноважений ВРУ із прав людини

Ці дії не мають залишитися безкарними, і ворог повинен понести всю відповідальність. Росія — це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни. Міжнародна спільнота не повинна закривати очі на такі злочини! — зазначив Лубнець. Поширити

Що цьому передувало

Аналітики Deepstate з посиланням на джерела 1 ОТБр зазначають, що російські війська розстріляли дев'ять українських воїнів у Курській області.

За їхніми даними, це сталося 10 жовтня у районі населеного пункту Зелений Шлях. За попередніми даними, українські оператори дронів та суміжники "виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались".

Як зазначає DeepState, кількість боєкомплекту біла обмежена, тому українські бійці були змушені здатися.