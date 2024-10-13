Солдати РФ розстріляли девʼять українських військових на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Солдати РФ розстріляли девʼять українських військових на Курщині

Дмитро Лубінець
Солдати РФ розстріляли девʼять українських військових на Курщині

13 жовтня зʼявилася інформація про те, що окупати РФ розстріляли 9 українських військових, які здалися у полон в Курській області. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на страту наших захисників.

Головні тези:

  • Російські солдати розстріляли 9 українських військових, які здалися у полон на Курщині, порушивши Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими.
  • Уповноважений ВРУ з прав людини вимагає покарати винних у цій трагічній події та привернути увагу міжнародної спільноти до злочинів РФ в Україні.
  • Росія порушує всі міжнародні норми та стандарти воєнно-правового характеру, перетворюючи себе на країну-терориста.
  • Аналітичні джерела підтверджують факт розстрілу українських захисників російськими військовими, який стався в районі населеного пункту Зелений Шлях.

Український омбудсман відреагував на розстріл українських захисників

Уповноважений ВРУ із прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що у соціальних мережах знову шириться інформація про можливий розстріл росіянами 9 українських військовополонених на Курщині.

Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими! Вкотре направив листи до ООН та МКЧХ щодо чергового злочину росіян.

Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець

Уповноважений ВРУ із прав людини

Ці дії не мають залишитися безкарними, і ворог повинен понести всю відповідальність. Росія — це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни. Міжнародна спільнота не повинна закривати очі на такі злочини! — зазначив Лубнець.

Що цьому передувало

Аналітики Deepstate з посиланням на джерела 1 ОТБр зазначають, що російські війська розстріляли дев'ять українських воїнів у Курській області.

За їхніми даними, це сталося 10 жовтня у районі населеного пункту Зелений Шлях. За попередніми даними, українські оператори дронів та суміжники "виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались".

Як зазначає DeepState, кількість боєкомплекту біла обмежена, тому українські бійці були змушені здатися.

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