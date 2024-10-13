Солдати РФ розстріляли девʼять українських військових на Курщині

13 жовтня зʼявилася інформація про те, що окупати РФ розстріляли 9 українських військових, які здалися у полон в Курській області. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на страту наших захисників.
Головні тези:
- Російські солдати розстріляли 9 українських військових, які здалися у полон на Курщині, порушивши Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими.
- Уповноважений ВРУ з прав людини вимагає покарати винних у цій трагічній події та привернути увагу міжнародної спільноти до злочинів РФ в Україні.
- Росія порушує всі міжнародні норми та стандарти воєнно-правового характеру, перетворюючи себе на країну-терориста.
- Аналітичні джерела підтверджують факт розстрілу українських захисників російськими військовими, який стався в районі населеного пункту Зелений Шлях.
Український омбудсман відреагував на розстріл українських захисників
Уповноважений ВРУ із прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що у соціальних мережах знову шириться інформація про можливий розстріл росіянами 9 українських військовополонених на Курщині.
Що цьому передувало
Аналітики Deepstate з посиланням на джерела 1 ОТБр зазначають, що російські війська розстріляли дев'ять українських воїнів у Курській області.
За їхніми даними, це сталося 10 жовтня у районі населеного пункту Зелений Шлях. За попередніми даними, українські оператори дронів та суміжники "виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались".
Як зазначає DeepState, кількість боєкомплекту біла обмежена, тому українські бійці були змушені здатися.
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