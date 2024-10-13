Офіс генпрокурора розслідує розстріл армією РФ 9 українських військовополонених на Курщині

Українські правоохоронці розпочали розслідування ймовірного розстрілу українських військових у Курській області. Справу кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни.
Головні тези:
- Офіс генерального прокурора розпочав розслідування розстрілу 9 українських військовополонених російськими солдатами на Курщині.
- Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, що є грубим порушенням Женевських конвенцій.
- Вимоги до міжнародної спільноти включають видання ордерів МКС на арешт російських злочинців, посилення санкційного тиску та звільнення полонених та незаконно утримуваних осіб.
- Українські правоохоронці та спостерігачі продовжують робити все можливе для ідентифікації та покарання винуватців злочинів, вчинених країною-агресором.
- Міжнародна спільнота не повинна допускати безкарності за грубе порушення правил та звичаїв війни. Необхідно вимагати відповідальності від країни-терориста, що діє проти України та українців.
Прокуратура відкрила справу через розстріл українських полонених у Курській області
Як повідомив генпрокурор Андрій Костін, Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу девʼяти українських військовополонених російськими солдатами.
Андрій Костін підкреслив, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином.
Що цьому передувало
Аналітики Deepstate з посиланням на джерела 1 ОТБр зазначають, що російські війська розстріляли дев'ять українських воїнів у Курській області.
За їхніми даними, це сталося 10 жовтня у районі населеного пункту Зелений Шлях. За попередніми даними, українські оператори дронів та суміжники "виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались".
Як зазначає DeepState, кількість боєкомплекту біла обмежена, тому українські бійці були змушені здатися.
Уповноважений ВРУ із прав людини Дмитро Лубінець відреагував на інформацію про можливий розстріл росіянами 9 українських військовополонених на Курщині.
Глава МЗС Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту до негайних дій: видати ордери Міжнародного кримінального суду на арешт російських злочинців, посилити санкційний тиск, вимагати доступу міжнародних спостерігачів та медиків до місць утримання, а також сприяти звільненню полонених і всіх незаконно утримуваних осіб.
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