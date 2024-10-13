Офіс генпрокурора розслідує розстріл армією РФ 9 українських військовополонених на Курщині

Українські правоохоронці розпочали розслідування ймовірного розстрілу українських військових у Курській області. Справу кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни.

Прокуратура відкрила справу через розстріл українських полонених у Курській області

Як повідомив генпрокурор Андрій Костін, Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу девʼяти українських військовополонених російськими солдатами.

Андрій Костін підкреслив, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином.

Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Робимо все, аби ідентифікувати і покарати всіх винуватців злочинів, які країна-агресор чинить проти України та українців, — додав генпрокурор. Поширити

Що цьому передувало

Аналітики Deepstate з посиланням на джерела 1 ОТБр зазначають, що російські війська розстріляли дев'ять українських воїнів у Курській області.

За їхніми даними, це сталося 10 жовтня у районі населеного пункту Зелений Шлях. За попередніми даними, українські оператори дронів та суміжники "виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались".

Як зазначає DeepState, кількість боєкомплекту біла обмежена, тому українські бійці були змушені здатися.

Уповноважений ВРУ із прав людини Дмитро Лубінець відреагував на інформацію про можливий розстріл росіянами 9 українських військовополонених на Курщині.

Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими! Вкотре направив листи до ООН та МКЧХ щодо чергового злочину росіян.Ці дії не мають залишитися безкарними, і ворог повинен понести всю відповідальність. Росія — це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни. Міжнародна спільнота не повинна закривати очі на такі злочини! — зазначив Лубінець. Поширити

Глава МЗС Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту до негайних дій: видати ордери Міжнародного кримінального суду на арешт російських злочинців, посилити санкційний тиск, вимагати доступу міжнародних спостерігачів та медиків до місць утримання, а також сприяти звільненню полонених і всіх незаконно утримуваних осіб.