Офис генпрокурора расследует расстрел армией РФ 9 украинских военнопленных в Курщине

Прокуратура открыла дело из-за расстрела украинских пленных в Курской области

Как сообщил генпрокурор Андрей Костин, Офис генерального прокурора начал уголовное производство по вероятному расстрелу девяти украинских военнопленных российскими солдатами.

Андрей Костин подчеркнул, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и международным преступлением.

Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Делаем все, чтобы идентифицировать и наказать всех виновников преступлений, которые совершает страна-агрессор против Украины и украинцев, — добавил генпрокурор. Поделиться

Что этому предшествовало

Аналитики Deepstate со ссылкой на источники 1 ОТБр отмечают, что русские войска расстреляли девять украинских воинов в Курской области.

По их данным, это произошло 10 октября в районе населённого пункта Зеленый Путь. По предварительным данным, украинские операторы дронов и смежники "выходили на позиции с мнениями, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались".

Как отмечает DeepState, количество боекомплекта белое ограничено, поэтому украинские бойцы были вынуждены сдаться.

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на информацию о возможном расстреле россиянами 9 украинских военнопленных в Курщине.

Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными! В очередной раз направил письма ООН и МККК по поводу очередного преступления россиян. Эти действия не должны остаться безнаказанными, и враг должен понести всю ответственность. Россия — это страна-террорист, которая нарушает все правила и обычаи войны. Международное сообщество не должно закрывать глаза на подобные преступления! — отметил Лубинец. Поделиться

Глава МИД Андрей Сибига призвал международное сообщество к немедленным действиям: выдать ордера Международного уголовного суда на арест российских преступников, усилить санкционное давление, требовать доступа международных наблюдателей и медиков к местам содержания, а также способствовать освобождению пленных и всех незаконно удерживаемых лиц.