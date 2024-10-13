Офис генпрокурора расследует расстрел армией РФ 9 украинских военнопленных в Курщине

Украинские правоохранители начали расследование предполагаемого расстрела украинских военных в Курской области. Дело квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны.
Главные тезисы
- Офис генпрокурора начал уголовное производство по факту расстрела девяти украинских военнопленных в Курщине российскими солдатами.
- Расстрел украинских военных квалифицирован как нарушение законов и обычаев войны, грубое нарушение Женевских конвенций и международное преступление.
- Международное сообщество требует выдачи ордеров на арест российских преступников, усиления санкций и доступа международных наблюдателей к местам содержания пленных.
- Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на преступление, назвав Россию страной-террористом, несущей ответственность за нарушения обычаев войны.
- Глава МИД Андрей Сибига призвал к немедленным действиям международного сообщества по освобождению пленных и незаконно удерживаемых лиц.
Прокуратура открыла дело из-за расстрела украинских пленных в Курской области
Как сообщил генпрокурор Андрей Костин, Офис генерального прокурора начал уголовное производство по вероятному расстрелу девяти украинских военнопленных российскими солдатами.
Андрей Костин подчеркнул, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и международным преступлением.
Что этому предшествовало
Аналитики Deepstate со ссылкой на источники 1 ОТБр отмечают, что русские войска расстреляли девять украинских воинов в Курской области.
По их данным, это произошло 10 октября в районе населённого пункта Зеленый Путь. По предварительным данным, украинские операторы дронов и смежники "выходили на позиции с мнениями, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались".
Как отмечает DeepState, количество боекомплекта белое ограничено, поэтому украинские бойцы были вынуждены сдаться.
Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на информацию о возможном расстреле россиянами 9 украинских военнопленных в Курщине.
Глава МИД Андрей Сибига призвал международное сообщество к немедленным действиям: выдать ордера Международного уголовного суда на арест российских преступников, усилить санкционное давление, требовать доступа международных наблюдателей и медиков к местам содержания, а также способствовать освобождению пленных и всех незаконно удерживаемых лиц.
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