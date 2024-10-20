Українські десантники знищили підрозділ морпіхів РФ на Курщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські десантники знищили підрозділ морпіхів РФ на Курщині — відео

Українські десантники знищили підрозділ морпіхів РФ на Курщині — відео
Джерело:  95 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ

Бійці 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Десантно-штурмових військ України успішно провели операцію на території Курської області. Наші бійці взяли штурмом позиції, де перебували російські морпіхи.

Головні тези:

  • Українські десантники 95-ї окремої бригади успішно провели операцію зі знищення підрозділу російських морпіхів на Курщині.
  • Під час штурму ворожої позиції російські морпіхи не встигли екіпіруватись, що дозволило українським військовим отримати перевагу.
  • У результаті атаки українським десантникам вдалося знищити 14 російських морпіхів, що захищали позицію на Курщині.

Десантники ЗСУ взяли штурмом позицію окупантів РФ на Курщині

Десантники 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України взяли штурмом ворожу позицію морпіхів, що була розміщена в одній з посадок на Курщині.

У ДШВ зазначили, що штурм поліських десантників був настільки стрімким, що російські морпіхи не встигли екіпіруватись, а деякі з них були без взуття.

Військові злочинці були переконані у своїй безпеці, проте штурм поліських десантників був настільки стрімким, що окупанти не те, що не встигли екіпіруватись, а й навіть берці не змогли взути, — зазначили у ДШВ.

За даними десантників, під час атаки українським військовим вдалося знищити загалом 14 російських морпіхів.

Українські десантники знищили групу штурмовиків РФ — відео

Це були виродки зі 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, які особливо люблять хизуватися своїми «подвигами». А саме: знущанням з полонених, а також розстрілів тих українських військовослужбовців, хто опинившись в безвиході, здався в полон. Полонених в усьому світі захищає право війни — Женевські конвенції. Але російським нікчемам на міжнародне гуманітарне право глибоко начхати, тому вони грубо й цинічно порушують його.

Але, як підкреслили десантники, зустрівшись в бою з українськими військовими, російські штурмовики були усі знищені.

Така ж доля чекатиме й інших військових з цієї бригади, — наголосили в ДШВ ЗС.

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