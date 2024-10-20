Українські десантники знищили підрозділ морпіхів РФ на Курщині — відео

Бійці 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Десантно-штурмових військ України успішно провели операцію на території Курської області. Наші бійці взяли штурмом позиції, де перебували російські морпіхи.
Головні тези:
- Українські десантники 95-ї окремої бригади успішно провели операцію зі знищення підрозділу російських морпіхів на Курщині.
- Під час штурму ворожої позиції російські морпіхи не встигли екіпіруватись, що дозволило українським військовим отримати перевагу.
- У результаті атаки українським десантникам вдалося знищити 14 російських морпіхів, що захищали позицію на Курщині.
Десантники ЗСУ взяли штурмом позицію окупантів РФ на Курщині
Десантники 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України взяли штурмом ворожу позицію морпіхів, що була розміщена в одній з посадок на Курщині.
У ДШВ зазначили, що штурм поліських десантників був настільки стрімким, що російські морпіхи не встигли екіпіруватись, а деякі з них були без взуття.
За даними десантників, під час атаки українським військовим вдалося знищити загалом 14 російських морпіхів.
Українські десантники знищили групу штурмовиків РФ — відео
Але, як підкреслили десантники, зустрівшись в бою з українськими військовими, російські штурмовики були усі знищені.
Така ж доля чекатиме й інших військових з цієї бригади, — наголосили в ДШВ ЗС.
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