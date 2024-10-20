Сирський відвідав військові частини ЗСУ на Курщині — деталі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Курський напрямок фронту. Зокрема він відзвітував про роботу у військових частинах та підрозділах, які діють на цьому напрямку.
Головні тези:
- Олександр Сирський відвідав військові частини на Курщині та відзвітував про роботу у підрозділах на цьому напрямку.
- Головна мета роботи – упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат, не допускаючи йому досягнути своїх цілей.
- Військово-стратегічний аналіз показує, що ситуація залишається під контролем українських сил незважаючи на перевагу окупантів у живій силі та техніці.
- Протягом минулої доби на інших напрямках фронту зафіксовано 164 бойових зіткнень, і значна кількість атак була відбита силами оборони в різних районах.
- Найбільша концентрація ворожих атак зафіксована була поблизу Селидового, де спостерігався спроби загарбників прорвати оборонні позиції українських військових.
Сирський ухвалив низку рішень на Курському напрямку
Олександр Сирський також провів роботу безпосередньо на командних пунктах бригад.
Яка ситуація на інших напрямках фронту
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 16. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та Лозової.
На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів неподалік Новомихайлівки, Греківки, Тернів та Серебрянки.
На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири атаки неподалік Торецька, Щербинівки та в напрямку Олександро-Шультине.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 60 атак біля Зоряного, Новодмитрівки, Желанного Другого, Гірника, Георгіївки, Максимільянівки, Антонівки та Катеринівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
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