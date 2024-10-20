Сирський відвідав військові частини ЗСУ на Курщині — деталі
Категорія
Україна
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Сирський відвідав військові частини ЗСУ на Курщині — деталі

Олександр Сирський
Сирський відвідав військові частини ЗСУ на Курщині — деталі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Курський напрямок фронту. Зокрема він відзвітував про роботу у військових частинах та підрозділах, які діють на цьому напрямку.

Головні тези:

  • Олександр Сирський відвідав військові частини на Курщині та відзвітував про роботу у підрозділах на цьому напрямку.
  • Головна мета роботи – упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат, не допускаючи йому досягнути своїх цілей.
  • Військово-стратегічний аналіз показує, що ситуація залишається під контролем українських сил незважаючи на перевагу окупантів у живій силі та техніці.
  • Протягом минулої доби на інших напрямках фронту зафіксовано 164 бойових зіткнень, і значна кількість атак була відбита силами оборони в різних районах.
  • Найбільша концентрація ворожих атак зафіксована була поблизу Селидового, де спостерігався спроби загарбників прорвати оборонні позиції українських військових.

Сирський ухвалив низку рішень на Курському напрямку

Працював у військових частинах та підрозділах, які діють у Сумській та у Курській областях. Попри всі спроби противника перехопити ініціативу, ситуація залишається під нашим контролем.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Фото — t.me/osirskiy

Олександр Сирський також провів роботу безпосередньо на командних пунктах бригад.

Враховуючи оцінку обстановки, прийняв низку рішень спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат. Попри перевагу окупантів у живій силі та техніці, майстерність та професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети, — констатував головнокомандувач ЗСУ.

Фото — t.me/osirskiy

Яка ситуація на інших напрямках фронту

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнень.

  • На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 16. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та Лозової.

  • На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів неподалік Новомихайлівки, Греківки, Тернів та Серебрянки.

  • На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири атаки неподалік Торецька, Щербинівки та в напрямку Олександро-Шультине.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 27 штурмових дій в районах населених пунктів Миролюбівки, Променя та Селидового, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового.

  • На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 60 атак біля Зоряного, Новодмитрівки, Желанного Другого, Гірника, Георгіївки, Максимільянівки, Антонівки та Катеринівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

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