Маємо позитивну динаміку. Сирський повідомив важливі новини

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський офіційно підтвердив, що наразі він спостерігає позитивну динаміку знищення російських цілей ударними дронами.

Сирський відзначив нові успіхи Сил оборони України

За словами Олександра Сирського, він провів уже традиційну щомісячну нараду з командирами підрозділів безпілотних систем у закритому форматі відеоконференцзв'язку. Під час неї вони підбили проміжні підсумки спільної роботи.

Як зазначається, головнокомандувач заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ полковника Вадима Сухаревського щодо формування визначених підрозділів, а також результатів застосування дронів у районах виконання бойових завдань.

Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Окрім того, вказано, що доповідали очільники структурних підрозділів різних видів і родів Збройних Сил та інших складових Сил оборони України щодо розвитку спроможностей підрозділів безпілотних авіаційних комплексів.

Визначив конкретні задачі з прискорення розвитку цього роду сил, нарощування чисельності підрозділів БпАК, реагування на нові виклики з боку ворога та впровадження на полі бою передових технологічних розробок. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Олександр Сирський також наголосив, що командири конкретних полків і батальйонів поділились досвідом та висловили свої пропозиції.

За підсумками вересня маємо позитивну динаміку ураження і знищення ворожих цілей ударними дронами. Відтак, 147 військовослужбовців підрозділів БпАК, які успішно нищать ворога та його техніку, заохотив відзнаками Головнокомандувача. Поширити

Олександр Сирський висловив вдячність усім, хто продовжує захищати батьківщину й робить усе можливе для наближення перемоги України.

Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Втрати армії РФ станом на 12 жовтня 2024 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.10.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 667 630 (+1 290) осіб,

танків — 8 962 (+9) од,

бойових броньованих машин — 17 827 (+27) од,

артилерійських систем — 19 381 (+59) од,

РСЗВ — 1 230 (+1) од,

засобів ППО — 976 (+0) од,

літаків — 369(+0) од,

гелікоптерів — 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16 947 (+110) од,

крилатих ракет — 2 619 (+0) од,

кораблів/катерів — 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 26 513 (+115) од,

спеціальної техніки — 3 434 (+38) од.