Маємо позитивну динаміку. Сирський повідомив важливі новини

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський офіційно підтвердив, що наразі він спостерігає позитивну динаміку знищення російських цілей ударними дронами.
Головні тези:
- Українські війська досягають нових успіхів, удосконалюючи свої вміння у застосуванні безпілотних систем.
- Сирський наголосив на необхідності прискорення розвитку безпілотних авіаційних комплексів та впровадженні передових технологій.
- За підсумками вересня відзначено позитивну динаміку ураження ворожих цілей українськими дронами.
Сирський відзначив нові успіхи Сил оборони України
За словами Олександра Сирського, він провів уже традиційну щомісячну нараду з командирами підрозділів безпілотних систем у закритому форматі відеоконференцзв'язку. Під час неї вони підбили проміжні підсумки спільної роботи.
Як зазначається, головнокомандувач заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ полковника Вадима Сухаревського щодо формування визначених підрозділів, а також результатів застосування дронів у районах виконання бойових завдань.
Окрім того, вказано, що доповідали очільники структурних підрозділів різних видів і родів Збройних Сил та інших складових Сил оборони України щодо розвитку спроможностей підрозділів безпілотних авіаційних комплексів.
Олександр Сирський також наголосив, що командири конкретних полків і батальйонів поділились досвідом та висловили свої пропозиції.
Олександр Сирський висловив вдячність усім, хто продовжує захищати батьківщину й робить усе можливе для наближення перемоги України.
Втрати армії РФ станом на 12 жовтня 2024 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.10.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 667 630 (+1 290) осіб,
танків — 8 962 (+9) од,
бойових броньованих машин — 17 827 (+27) од,
артилерійських систем — 19 381 (+59) од,
РСЗВ — 1 230 (+1) од,
засобів ППО — 976 (+0) од,
літаків — 369(+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16 947 (+110) од,
крилатих ракет — 2 619 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 26 513 (+115) од,
спеціальної техніки — 3 434 (+38) од.
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