Сили оборони України дедалі активніше завдають потужних ударів по російських складах з артилерійськими боєприпасами. Таким чином ЗСУ загострюють проблему дефіциту снарядів у ворога.

Росія уже стикається з дефіцитом снарядів

Про наслідки українських атак розповів очільник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

Він звернув увагу на те, що ЗСУ продовжують бити ударними безпілотниками вглиб російської території по складах із боєприпасами.

Так, нещодавно Сили оборони України атакували центральний ракетно-артилерійський складу в населеному пункті Карачев у Брянській області.

Що важливо розуміти, там зберігалися боєприпаси з КНДР. Це вже четвертий склад з артилерійськими боєприпасами, який було знищено під час атак дронами.

Згідно з прогнозом розвідника, Україна буде лише посилювати свої атаки на ворожі цілі в Росії, що призведе до загострення дефіциту російських боєприпасів.

Роль КНДР у війні РФ проти України

Антс Ківісельг також звернув увагу на те, що 3 жовтня в результаті високоточного удару України загинуло шість північнокорейських офіцерів.

Як уже згадувалося раніше, у той момент вони знаходилися на російських позиціях у зоні бойових дій.

Після цього мережею почали активно ширитися чутки про можливе прибуття північнокорейських підрозділів в Україну.

Водночас українські посадовці прокоментували, що північнокорейські військовослужбовці супроводжують постачання боєприпасів. Їхня мета полягає в тому, щоб фіксувати дефекти і стежити за використанням боєприпасів, — наголосив очільник розвідцентру Сил оборони Естонії . Поширити

На тлі останніх подій він дійшов висновку, що країна-агресорка Росія дедалі більше залежить від допомоги Північної Кореї для продовження війни проти України.