Украина создала для РФ еще одну серьезную проблему на фоне войны

Силы обороны Украины все активнее наносят мощные удары по российским складам с артиллерийскими боеприпасами. Таким образом ВСУ обостряют проблему дефицита снарядов у врага.
Главные тезисы
- Украина уничтожила не менее четырех складов артиллерийских боеприпасов в России с помощью беспилотников.
- Поддержка России Северной Кореей в ее войне против Украины становится все более очевидной.
- Недавно в результате удара ВСУ погибли шесть северокорейских офицеров, что вызвало слухи о возможном прибытии северокорейских подразделений в Украину.
Россия уже сталкивается с дефицитом снарядов
О последствиях украинских атак рассказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.
Он обратил внимание на то, что ВСУ продолжают бить ударными беспилотниками вглубь российской территории по складам с боеприпасами.
Так, недавно Силы обороны Украины атаковали центральный ракетно-артиллерийский состав в населенном пункте Карачев в Брянской области.
Что важно понимать, там хранились боеприпасы из КНДР. Это уже четвертый склад с артиллерийскими боеприпасами, уничтоженный во время атак дронами.
Согласно прогнозу разведчика, Украина будет усиливать свои атаки на вражеские цели в России, что приведет к обострению дефицита российских боеприпасов.
Роль КНДР в войне РФ против Украины
Антс Кивисельг также обратил внимание на то, что 3 октября в результате высокоточного удара Украины погибли шесть северокорейских офицеров.
Как уже упоминалось ранее, в тот момент они находились на российских позициях в зоне боевых действий.
После этого сетью начали активно распространяться слухи о возможном прибытии северокорейских подразделений в Украину.
На фоне последних событий он сделал вывод, что страна-агрессорка Россия все больше зависит от помощи Северной Кореи для продолжения войны против Украины.
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