Силы обороны Украины все активнее наносят мощные удары по российским складам с артиллерийскими боеприпасами. Таким образом ВСУ обостряют проблему дефицита снарядов у врага.

Россия уже сталкивается с дефицитом снарядов

О последствиях украинских атак рассказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

Он обратил внимание на то, что ВСУ продолжают бить ударными беспилотниками вглубь российской территории по складам с боеприпасами.

Так, недавно Силы обороны Украины атаковали центральный ракетно-артиллерийский состав в населенном пункте Карачев в Брянской области.

Что важно понимать, там хранились боеприпасы из КНДР. Это уже четвертый склад с артиллерийскими боеприпасами, уничтоженный во время атак дронами.

Согласно прогнозу разведчика, Украина будет усиливать свои атаки на вражеские цели в России, что приведет к обострению дефицита российских боеприпасов.

Роль КНДР в войне РФ против Украины

Антс Кивисельг также обратил внимание на то, что 3 октября в результате высокоточного удара Украины погибли шесть северокорейских офицеров.

Как уже упоминалось ранее, в тот момент они находились на российских позициях в зоне боевых действий.

После этого сетью начали активно распространяться слухи о возможном прибытии северокорейских подразделений в Украину.

В то же время, украинские чиновники прокомментировали, что северокорейские военнослужащие сопровождают поставки боеприпасов. Их работа заключалась в том, чтобы фиксировать дефекты и следить за использованием боеприпасов, — подчеркнул глава разведцентра Сил обороны Эстонии. Поделиться

На фоне последних событий он сделал вывод, что страна-агрессорка Россия все больше зависит от помощи Северной Кореи для продолжения войны против Украины.