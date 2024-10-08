Атака ВСУ по нефтебазе в Феодосии — на объекте вспыхнула еще одна цистерна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Атака ВСУ по нефтебазе в Феодосии — на объекте вспыхнула еще одна цистерна

Атака ВСУ по нефтебазе в Феодосии — на объекте вспыхнула еще одна цистерна
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Источник:  online.ua

На нефтебазе в Феодосии, которую 7 октября атаковали Силы обороны Украины, вспыхнула еще одна цистерна.

Главные тезисы

  • Пожар в нефтебазе в Феодосии после атаки ВСУ вызван вспыхнувшей цистерной.
  • Силы обороны Украины успешно ударили по морскому нефтяному терминалу оккупантов РФ во временно оккупированном Крыму.
  • Меры по подрыву военно-экономического потенциала Российской Федерации продолжаются по сообщению ВСУ.
  • Нефтебаза в Феодосии является крупнейшей в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов.

В Федосии продолжает гореть нефтебаза после атаки ВСУ

Как отмечают местные жители, пожар вспыхнул ночью 7 октября. В нефтебазу понеслись быстрые и пожарные машины.

Ранее сообщалось о двух уничтоженных и трех поврежденных цистернах.

Силы обороны поразили нефтяной терминал армии РФ в Феодосии

Силы обороны в ночь на 7 октября успешно ударили по морскому нефтяному терминалу оккупантов РФ в Феодосии временно оккупированного Крыма.

Военные напомнили, что терминал Феодосии — крупнейший в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.

Задание выполнено подразделениями ракетных войск Вооруженных сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Меры по подрыву военно-экономического потенциала Российской Федерации продолжаются, — сообщили в ВСУ

К слову, АО "Морской нефтяной терминал" — крупнейшее в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов.

В марте 2024 года на территорию нефтебазы упали сразу 4 беспилотника. В результате атаки был поврежден магистральный трубопровод перекачки топлива, возник пожар. Тогда из нефтебазы были эвакуированы работники. В тот раз на ликвидацию пожара ушло полтора часа.

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