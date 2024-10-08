Атака ЗСУ по нафтобазі у Феодосії — на обʼєкті спалахнула ще одна цистерна
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Атака ЗСУ по нафтобазі у Феодосії — на обʼєкті спалахнула ще одна цистерна

Атака ЗСУ по нафтобазі у Феодосії — на обʼєкті спалахнула ще одна цистерна
Джерело:  online.ua

На нафтобазі у Феодосії, яку 7 жовтня атакували Сили оборони України, спалахнула ще одна цистерна.

Головні тези:

  • Учора, 7 жовтня, на нафтобазі у Феодосії сталася пожежа ще однієї цистерни після атаки ЗСУ.
  • Нафтобаза у Феодосії, що горить після атаки, використовувалася для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.
  • Атака на нафтобазу у Феодосії — частина заходів підриву воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації.

У Федосії продовжує горіти нафтобаза після атаки ЗСУ

Як зазначають місцеві, пожежа спалахнула вночі 7 жовтня. До нафтобази помчали швидкі та пожежні машини.

Раніше повідомлялося про дві знищені та три пошкоджені цистерни.

Сили оборони уразили нафтовий термінал армії РФ у Феодосії

Сили оборони у ніч на 7 жовтня успішно вдарили по морському нафтовому терміналу окупантів РФ у Феодосії тимчасово окупованого Криму.

Військові нагадали, що Феодосійський термінал — найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.

Завдання виконано підрозділами ракетних військ Збройних сил у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації тривають, — повідомили в ЗСУ

До слова, АТ "Морський нафтовий термінал" — найбільша у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів.

У березні 2024 року на територію нафтобази впали відразу 4 безпілотники. Внаслідок атаки був пошкоджений магістральний трубопровід перекачування палива, виникла пожежа. Тоді з нафтобази евакуювали працівників. В той раз на ліквідацію пожежі пішло півтори години.

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