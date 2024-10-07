У Феодосії після атаки дронів спалахнула нафтобаза — відео

7 жовтня на нафтобазі у Феодосії в Криму сталася пожежа. За попередньою інформацією, об'єкт атакували безпілотники.

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Як повідомили місцеві, у Феодосії близько 4:30 пролунали кілька потужних вибухів, після чого почалася пожежа.

Псевдовлада підтвердила інформацію, але за їхньою версією, сталося "загоряння".

Загоряння на феодосійській нафтобазі. Працюють розрахунки МНС. Жертв і постраждалих немає. У Феодосії виїхав віце-прем'єр Ігор Михайличенко, — написав "радник голови Криму" Крючков з посиланням на "главу адміністрації Феодосії" Ігоря Ткаченка. Поширити

Згодом росЗМІ зазначили, що нафтобаза, яка горить у Феодосії — це АТ "Морський нафтовий термінал", який раніше вже атакували безпілотники.

У березні 2024 року на територію нафтобази впали відразу 4 безпілотники. Внаслідок атаки був пошкоджений магістральний трубопровід перекачування палива, виникла пожежа. Тоді з нафтобази евакуювали працівників. В той раз на ліквідацію пожежі пішло півтори години.

До слова, АТ "Морський нафтовий термінал" — найбільша у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів.

Росіяни відзвітували про “збиті” цілі

Натомість у Міноборони РФ заявили, що вночі над Росією і тимчасово окупованим Кримом нібито збили 21 український дрон.

Зазначається, що 12 БпЛА нібито збили над Кримом, 6 — над Курською областю і по 1 — над територіями Бєлгородської, Брянської та Воронезької областей РФ.