Нафтобаза у російському Пролетарську горіла 16 днів після атаки дронів — супутникові знімки
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Нафтобаза у російському Пролетарську горіла 16 днів після атаки дронів — супутникові знімки

Пожежа
Джерело:  Радіо Свобода

У Пролетарську Ростовської області завершилася пожежа на нафтобазі, яка тривала понад два тижні. З'явилися супутникові знімки.

Головні тези:

  • Пожежа на нафтобазі у Пролетарську тривала 16 днів і сталася після атаки дронів-камікадзе українського виробництва.
  • Супутникові знімки показують наслідки пожежі: сильне пошкодження більше ніж 30 резервуарів з паливом на території нафтобази.
  • Нафтобаза в Пролетарську забезпечувала російських окупантів, які воюють проти України, і була ціллю атаки з боку українських дронів.
  • Під час гасіння пожежі постраждали 49 рятувальників, що підтверджує масштаби та складність даної події.
  • Атака на нафтобазу була частиною операції Головного управління розвідки Міноборони України з метою завдання шкоди російським окупантам.

Нафтобаза у Пролетарську палала 16 днів

У мережі вже є фото теперішнього стану нафтобази.

Видання “Радіо Свобода” порівняло супутникові знімки до удару (16 серпня) та після того, як закінчили гасити пожежу (2 вересня).

Можна помітити, що внаслідок пожежі сильно вигоріла велика кількість резервуарів.

За інформацією журналістів, загалом було пошкоджено понад 30 резервуарів, у кожному з яких може бути до 500 кубічних метрів палива.

Місцева влада стверджує, що під час гасіння пожежі постраждали 49 рятувальників.

“Бавовна” у Пролетарську: що відомо

18 серпня вночі росіяни скаржилися, що безпілотники атакували нафтобазу в Пролетарську, внаслідок чого там почалася пожежа.

Атака проводилася в рамках операції Головного управління розвідки Міноборони України. Ціллю стала нафтобаза "ФДКУ комбінат "Кавказ".

Ця нафтобаза забезпечувала російських окупантів, які воюють проти України.

Нафтобазу атакували за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.

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