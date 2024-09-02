Нафтобаза у російському Пролетарську горіла 16 днів після атаки дронів — супутникові знімки

У Пролетарську Ростовської області завершилася пожежа на нафтобазі, яка тривала понад два тижні. З'явилися супутникові знімки.

Нафтобаза у Пролетарську палала 16 днів

У мережі вже є фото теперішнього стану нафтобази.

Видання “Радіо Свобода” порівняло супутникові знімки до удару (16 серпня) та після того, як закінчили гасити пожежу (2 вересня). Поширити

Можна помітити, що внаслідок пожежі сильно вигоріла велика кількість резервуарів.

За інформацією журналістів, загалом було пошкоджено понад 30 резервуарів, у кожному з яких може бути до 500 кубічних метрів палива.

Місцева влада стверджує, що під час гасіння пожежі постраждали 49 рятувальників.

“Бавовна” у Пролетарську: що відомо

18 серпня вночі росіяни скаржилися, що безпілотники атакували нафтобазу в Пролетарську, внаслідок чого там почалася пожежа.

Атака проводилася в рамках операції Головного управління розвідки Міноборони України. Ціллю стала нафтобаза "ФДКУ комбінат "Кавказ". Поширити

Ця нафтобаза забезпечувала російських окупантів, які воюють проти України.