Нафтобаза у російському Пролетарську горіла 16 днів після атаки дронів — супутникові знімки

У Пролетарську Ростовської області завершилася пожежа на нафтобазі, яка тривала понад два тижні. З'явилися супутникові знімки.
Головні тези:
- Пожежа на нафтобазі у Пролетарську тривала 16 днів і сталася після атаки дронів-камікадзе українського виробництва.
- Супутникові знімки показують наслідки пожежі: сильне пошкодження більше ніж 30 резервуарів з паливом на території нафтобази.
- Нафтобаза в Пролетарську забезпечувала російських окупантів, які воюють проти України, і була ціллю атаки з боку українських дронів.
- Під час гасіння пожежі постраждали 49 рятувальників, що підтверджує масштаби та складність даної події.
- Атака на нафтобазу була частиною операції Головного управління розвідки Міноборони України з метою завдання шкоди російським окупантам.
Нафтобаза у Пролетарську палала 16 днів
У мережі вже є фото теперішнього стану нафтобази.
Можна помітити, що внаслідок пожежі сильно вигоріла велика кількість резервуарів.
За інформацією журналістів, загалом було пошкоджено понад 30 резервуарів, у кожному з яких може бути до 500 кубічних метрів палива.
Місцева влада стверджує, що під час гасіння пожежі постраждали 49 рятувальників.
“Бавовна” у Пролетарську: що відомо
18 серпня вночі росіяни скаржилися, що безпілотники атакували нафтобазу в Пролетарську, внаслідок чого там почалася пожежа.
Ця нафтобаза забезпечувала російських окупантів, які воюють проти України.
Нафтобазу атакували за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.
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