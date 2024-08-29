Нафтобаза "Атлас" під Ростовом продовжує палати після атаки українських дронів — відео

28 серпня в результаті спільної операції ГУР МО разом з ССО ЗСУ за допомогою ударних БПЛА українського виробництва було уражено нафтобазу “Атлас” в районі Каменська-Шахтинського Ростовської області РФ. Резервуари з паливом продовжують палати і 29 серпня.

У Росії не можуть загасити пожежу на нафтобазі “Атлас”

Станом на 15.00 29 серпня пожежа продовжується.

Вночі відбулася розгерметизація 4 резервуарів (вже горіло 3). Заграва була видна за 150 км, — пишуть місцеві пабліки.

Момент вибуху на нафтобазі у Кам'янському районі, заграву від якої бачили майже у всій області. У цей момент поряд знаходилися пожежники та зловили порцію адреналіну.

Режим підвищеної готовності ввели в Кам'янському районі Ростовської області через нафтобазу, що горить. Взяти полум'я під контроль поки що не вдається. Поширити

Загрози розповсюдження вогню на житлові будинки нібито немає, повідомили в адміністрації.

Комбінат "Атлас" Росрезерву в Кам'янському районі Ростовської області зазнає атаки дронів вже вдруге. До цього український дрон атакував "Атлас" у Ростовській області 3 серпня, але тоді пожежу вдалося швидко загасити.

Супутникові знімки підтверджують пожежу на нафтобазі “Атлас”

З'явилися супутникові знімки нафтобази "Атлас" у Ростовській області після удару 28 серпня. Вони підтверджують поширення пожежі.

Новий знімок, зроблений 28 серпня, але через кілька годин після попереднього, дозволяє побачити, що ще в цього дня вогонь поширився на третій резервуар з паливом.

Як уточнює видання, відео очевидців та дані системи NASA FIRMS, яка відстежує пожежі на поверхні Землі, свідчать, що 29 серпня нафтобаза продовжує горіти.