Нефтебаза "Атлас" под Ростовом продолжает гореть после атаки украинских дронов — видео

28 августа в результате совместной операции ГУР МО вместе с ССО ВСУ с помощью ударных БПЛА украинского производства была поражена нефтебаза "Атлас" в районе Каменско-Шахтинского Ростовской области РФ. Резервуары с топливом продолжают пылать и 29 августа.

В России не могут потушить пожар на нефтебазе "Атлас"

По состоянию на 15:00 29 августа пожар продолжается.

Ночью произошла разгерметизация 4 резервуаров (уже горело 3). Зарево было видно за 150 км, — пишут местные паблики.

Момент взрыва на нефтебазе в Каменском районе, зарево которого видели почти во всей области. В этот момент рядом находились пожарные и поймали порцию адреналина.

Режим повышенной готовности ввели в Каменском районе Ростовской области из-за горящей нефтебазы. Взять пламя под контроль пока не удается. Поделиться

Угрозы распространения огня на жилые дома вроде бы нет, сообщили в администрации.

Комбинат "Атлас" Росрезерва в Каменском районе Ростовской области подвергается атакам дронов уже во второй раз. До этого украинский дрон атаковал "Атлас" в Ростовской области 3 августа, но тогда пожар удалось быстро потушить.

Спутниковые снимки подтверждают пожар на нефтебазе "Атлас"

Появились спутниковые снимки нефтебазы "Атлас" в Ростовской области после удара 28 августа. Они подтверждают распространение пожара.

Новый снимок, сделанный 28 августа, но через несколько часов после предыдущего позволяет увидеть, что еще в этот день огонь распространился на третий резервуар с топливом.

Как уточняет издание, видео очевидцев и данные системы NASA FIRMS, отслеживающей пожары на поверхности Земли, свидетельствуют, что 29 августа нефтебаза продолжает гореть.