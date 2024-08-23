У російському Пролетарську вирує масштабна пожежа поблизу залізниці — відео
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Події
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У російському Пролетарську вирує масштабна пожежа поблизу залізниці — відео

Пожежа
Джерело:  online.ua

23 серпня у місті Пролетарськ Ростовської області, де вже шостий день горить нафтобаза після атаки дронів, почалася ще одна пожежа. Вогонь охопив три житлові будинки.

Головні тези:

  • У Пролетарську Ростовської області триває небезпечна пожежа.
  • Вогонь охопив житлові будинки та нафтобазу.
  • Місцеві жителі публікують відео в соцмережах, де відображені ризики вибухів і загроза для залізниці через перевезення цистерн.

У Пролетарську сталася ще одна пожежа

Про це пишуть місцеві пабліки та пропагандистські росЗМІ.

У МНС країни-агресорки стверджують, що у Пролетарську горить "суха рослинність". Російські Telegram-канали пишуть про займання очерету, який підпалили диверсанти.

Вогонь перейшов на житлові будови: горить три будинки, — уточнюють у МНС.

На відео, які публікують у мережі, можна помітити, що пожежа вирує біля залізниці. Місцеві жителі публікують кадри, де залізницею везуть цистерни, що може призвести до нових вибухів.

Поки що невідомо, чи пов’язані пожежа на нафтобазі та "займання сухої рослинності" між собою.

Нафтобаза під Ростовом продовжує палати після атаки дронів

У Ростовській області після атаки українських дронів продовжується пожежа на комбінаті "Кавказ". 21 серпня на нафтобазі розгерметизувалася ще одна цистерна з паливом і пролунали вибухи.

У російських пабліках з’явилися нові відео, на яких зафільмовані вибухи у Пролетарську.

Причому офіційних повідомлень ні на обласному, ні на всеросійському рівні немає.

Потужний вибух знову стався на нафтобазі у Пролетарську. Заграва палала, її бачили за десятки кілометрів! Заграва була така, начебто захід сонця! — діляться очевидці.

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