В российском Пролетарске бушует масштабный пожар вблизи железной дороги — видео

23 августа в городе Пролетарске Ростовской области, где уже шестой день горит нефтебаза после атаки дронов, начался еще один пожар. Огонь охватил три жилых дома.
Главные тезисы
- В Пролетарске Ростовской области продолжается масштабный пожар, который охватил три жилых дома.
- Местные жители делятся видеороликами в соцсетях, показывающими опасность взрывов и угрозу для железной дороги из-за близкого расположения цистерн.
- Наблюдения очевидцев о мощном пожаре в Пролетарске подчеркивают серьезность ситуации и ее опасность.
В Пролетарске произошел еще один пожар
Об этом пишут местные паблики и пропагандистские РосСМИ.
В МЧС страны-агрессорки утверждают, что в Пролетарске горит "сухая растительность". Российские Telegram-каналы пишут о воспламенении тростника, который подожгли диверсанты.
Огонь перешел на жилые здания: горят три дома, уточняют в МЧС.
На видео, публикуемых в сети, можно заметить, что пожар бушует у железной дороги. Местные жители публикуют кадры, где по железной дороге везут цистерны, что может привести к новым взрывам.
Пока неизвестно, связаны ли пожар на нефтебазе и "возгорание сухой растительности" между собой.
Нефтебаза под Ростовом продолжает палаты после атаки дронов
В Ростовской области после атаки украинских дронов продолжается пожар на комбинате "Кавказ". 21 августа на нефтебазе разгерметизировалась еще одна цистерна с топливом и раздались взрывы.
Причем, официальных сообщений ни на областном, ни на всероссийском уровне нет.
Мощный взрыв снова произошел на нефтебазе в Пролетарске. Зарево пылало, его видели за десятки километров! Зарево было такое, как будто закат! — делятся очевидцы.
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