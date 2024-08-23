В российском Пролетарске бушует масштабный пожар вблизи железной дороги — видео

23 августа в городе Пролетарске Ростовской области, где уже шестой день горит нефтебаза после атаки дронов, начался еще один пожар. Огонь охватил три жилых дома.

В Пролетарске произошел еще один пожар

Об этом пишут местные паблики и пропагандистские РосСМИ.

В МЧС страны-агрессорки утверждают, что в Пролетарске горит "сухая растительность". Российские Telegram-каналы пишут о воспламенении тростника, который подожгли диверсанты.

Огонь перешел на жилые здания: горят три дома, уточняют в МЧС.

На видео, публикуемых в сети, можно заметить, что пожар бушует у железной дороги. Местные жители публикуют кадры, где по железной дороге везут цистерны, что может привести к новым взрывам.

Пока неизвестно, связаны ли пожар на нефтебазе и "возгорание сухой растительности" между собой.

Нефтебаза под Ростовом продолжает палаты после атаки дронов

В Ростовской области после атаки украинских дронов продолжается пожар на комбинате "Кавказ". 21 августа на нефтебазе разгерметизировалась еще одна цистерна с топливом и раздались взрывы.

В российских пабликах появились новые видео, снятые взрывами в Пролетарске. Поделиться

Причем, официальных сообщений ни на областном, ни на всероссийском уровне нет.