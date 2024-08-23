В российском Пролетарске бушует масштабный пожар вблизи железной дороги — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В российском Пролетарске бушует масштабный пожар вблизи железной дороги — видео

Пожар
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Источник:  online.ua

23 августа в городе Пролетарске Ростовской области, где уже шестой день горит нефтебаза после атаки дронов, начался еще один пожар. Огонь охватил три жилых дома.

Главные тезисы

  • В Пролетарске Ростовской области продолжается масштабный пожар, который охватил три жилых дома.
  • Местные жители делятся видеороликами в соцсетях, показывающими опасность взрывов и угрозу для железной дороги из-за близкого расположения цистерн.
  • Наблюдения очевидцев о мощном пожаре в Пролетарске подчеркивают серьезность ситуации и ее опасность.

В Пролетарске произошел еще один пожар

Об этом пишут местные паблики и пропагандистские РосСМИ.

В МЧС страны-агрессорки утверждают, что в Пролетарске горит "сухая растительность". Российские Telegram-каналы пишут о воспламенении тростника, который подожгли диверсанты.

Огонь перешел на жилые здания: горят три дома, уточняют в МЧС.

На видео, публикуемых в сети, можно заметить, что пожар бушует у железной дороги. Местные жители публикуют кадры, где по железной дороге везут цистерны, что может привести к новым взрывам.

Пока неизвестно, связаны ли пожар на нефтебазе и "возгорание сухой растительности" между собой.

Нефтебаза под Ростовом продолжает палаты после атаки дронов

В Ростовской области после атаки украинских дронов продолжается пожар на комбинате "Кавказ". 21 августа на нефтебазе разгерметизировалась еще одна цистерна с топливом и раздались взрывы.

В российских пабликах появились новые видео, снятые взрывами в Пролетарске.

Причем, официальных сообщений ни на областном, ни на всероссийском уровне нет.

Мощный взрыв снова произошел на нефтебазе в Пролетарске. Зарево пылало, его видели за десятки километров! Зарево было такое, как будто закат! — делятся очевидцы.

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