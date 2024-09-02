Нефтебаза в российском Пролетарске горела 16 дней после атаки дронов — спутниковые снимки

В Пролетарске Ростовской области завершился пожар на нефтебазе, длившийся более двух недель. Появились спутниковые снимки.
Главные тезисы
- Пожар на нефтебазе в Пролетарске длился 16 дней из-за атаки дронов-камикадзе.
- Спутниковые снимки демонстрируют сильное повреждение более 30 резервуаров с топливом.
- Пострадали 49 спасателей во время тушения пожара, что свидетельствует о сложности происшествия.
- Нефтебаза в Пролетарске обеспечивала российских оккупантов, воюющих против Украины, и стала целью операции ГУР Минобороны Украины.
- Сравнение спутниковых снимков до и после пожара показывает обширные разрушения на территории нефтебазы.
Нефтебаза в Пролетарске пылала 16 дней
В сети уже есть фото нынешнего состояния нефтебазы.
Можно заметить, что в результате пожара сильно выгорело большое количество резервуаров.
По информации журналистов, в общей сложности было повреждено более 30 резервуаров, в каждом из которых может быть до 500 кубических метров топлива.
Местные власти утверждают, что во время тушения пожара пострадали 49 спасателей.
"Бавовна" в Пролетарске: что известно
18 августа ночью россияне жаловались, что беспилотники атаковали нефтебазу в Пролетарске, в результате чего там начался пожар.
Эта нефтебаза обеспечивала российских оккупантов, воюющих против Украины.
Нефтебазу атаковали с помощью дронов-камикадзе украинского производства.
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