Нефтебаза в российском Пролетарске горела 16 дней после атаки дронов — спутниковые снимки
Категория
Проиcшествия
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Нефтебаза в российском Пролетарске горела 16 дней после атаки дронов — спутниковые снимки

Пожар
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Источник:  Радио Свобода

В Пролетарске Ростовской области завершился пожар на нефтебазе, длившийся более двух недель. Появились спутниковые снимки.

Главные тезисы

  • Пожар на нефтебазе в Пролетарске длился 16 дней из-за атаки дронов-камикадзе.
  • Спутниковые снимки демонстрируют сильное повреждение более 30 резервуаров с топливом.
  • Пострадали 49 спасателей во время тушения пожара, что свидетельствует о сложности происшествия.
  • Нефтебаза в Пролетарске обеспечивала российских оккупантов, воюющих против Украины, и стала целью операции ГУР Минобороны Украины.
  • Сравнение спутниковых снимков до и после пожара показывает обширные разрушения на территории нефтебазы.

Нефтебаза в Пролетарске пылала 16 дней

В сети уже есть фото нынешнего состояния нефтебазы.

Издание Радио Свобода сравнило спутниковые снимки до удара (16 августа) и после того, как закончили тушить пожар (2 сентября).

Можно заметить, что в результате пожара сильно выгорело большое количество резервуаров.

По информации журналистов, в общей сложности было повреждено более 30 резервуаров, в каждом из которых может быть до 500 кубических метров топлива.

Местные власти утверждают, что во время тушения пожара пострадали 49 спасателей.

"Бавовна" в Пролетарске: что известно

18 августа ночью россияне жаловались, что беспилотники атаковали нефтебазу в Пролетарске, в результате чего там начался пожар.

Атака проводилась в рамках операции Главного управления разведки Минобороны Украины. Целью стала нефтебаза "ФГКУ комбинат "Кавказ".

Эта нефтебаза обеспечивала российских оккупантов, воюющих против Украины.

Нефтебазу атаковали с помощью дронов-камикадзе украинского производства.

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