Нефтебаза в российском Пролетарске горела 16 дней после атаки дронов — спутниковые снимки

В Пролетарске Ростовской области завершился пожар на нефтебазе, длившийся более двух недель. Появились спутниковые снимки.

Нефтебаза в Пролетарске пылала 16 дней

В сети уже есть фото нынешнего состояния нефтебазы.

Издание Радио Свобода сравнило спутниковые снимки до удара (16 августа) и после того, как закончили тушить пожар (2 сентября). Поделиться

Можно заметить, что в результате пожара сильно выгорело большое количество резервуаров.

По информации журналистов, в общей сложности было повреждено более 30 резервуаров, в каждом из которых может быть до 500 кубических метров топлива.

Местные власти утверждают, что во время тушения пожара пострадали 49 спасателей.

"Бавовна" в Пролетарске: что известно

18 августа ночью россияне жаловались, что беспилотники атаковали нефтебазу в Пролетарске, в результате чего там начался пожар.

Атака проводилась в рамках операции Главного управления разведки Минобороны Украины. Целью стала нефтебаза "ФГКУ комбинат "Кавказ". Поделиться

Эта нефтебаза обеспечивала российских оккупантов, воюющих против Украины.