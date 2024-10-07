В Феодосии после атаки дронов вспыхнула нефтебаза — видео

7 октября на нефтебазе в Феодосии в Крыму произошел пожар. По предварительной информации объект атаковали беспилотники.
Главные тезисы
- После атаки дронов на нефтебазу в Феодосии вспыхнул пожар, вызвавший опасения у местных жителей и властей.
- МЧС приступили к ликвидации пожара на нефтебазе, утверждая, что нет жертв и пострадавших в результате происшествия.
- Российские СМИ отметили, что это уже вторая атака на нефтебазу в Феодосии с участием дронов.
Что известно о новой "бавовне" в Крыму
Как сообщили местные жители, в Феодосии около 4:30 прогремели несколько мощных взрывов, после чего начался пожар.
Пседовластные власти подтвердили информацию, но по их версии, произошло "возгорание".
Впоследствии росСМИ отметили, что горящая в Феодосии нефтебаза — это АО "Морской нефтяной терминал", которое ранее уже атаковали беспилотники.
В марте 2024 года на территорию нефтебазы упали сразу 4 беспилотника. В результате атаки был поврежден магистральный трубопровод перекачки топлива, возник пожар. Тогда из нефтебазы были эвакуированы работники. В тот раз на ликвидацию пожара ушло полтора часа.
К слову, АО "Морской нефтяной терминал" — крупнейшее в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов.
Россияне отчитались о "сбитых" целях
В Минобороны РФ заявили, что ночью над Россией и временно оккупированным Крымом якобы сбили 21 украинский дрон.
Отмечается, что 12 БПЛА якобы сбили над Крымом, 6 — над Курской и по 1 — над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей РФ.
В Феодосии был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера после возгорания на нефтебазе.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-