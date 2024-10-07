В Феодосии после атаки дронов вспыхнула нефтебаза — видео

7 октября на нефтебазе в Феодосии в Крыму произошел пожар. По предварительной информации объект атаковали беспилотники.

Что известно о новой "бавовне" в Крыму

Как сообщили местные жители, в Феодосии около 4:30 прогремели несколько мощных взрывов, после чего начался пожар.

Пседовластные власти подтвердили информацию, но по их версии, произошло "возгорание".

Возгорание на феодосийской нефтебазе. Работают расчеты МЧС. Жертв и пострадавших нет. В Феодосию уехал вице-премьер Игорь Михайличенко, — написал "советник главы Крыма" Крючков со ссылкой на "главу Феодосийской администрации" Игоря Ткаченко. Поделиться

Впоследствии росСМИ отметили, что горящая в Феодосии нефтебаза — это АО "Морской нефтяной терминал", которое ранее уже атаковали беспилотники.

В марте 2024 года на территорию нефтебазы упали сразу 4 беспилотника. В результате атаки был поврежден магистральный трубопровод перекачки топлива, возник пожар. Тогда из нефтебазы были эвакуированы работники. В тот раз на ликвидацию пожара ушло полтора часа.

К слову, АО "Морской нефтяной терминал" — крупнейшее в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов.

Россияне отчитались о "сбитых" целях

В Минобороны РФ заявили, что ночью над Россией и временно оккупированным Крымом якобы сбили 21 украинский дрон.

Отмечается, что 12 БПЛА якобы сбили над Крымом, 6 — над Курской и по 1 — над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей РФ.