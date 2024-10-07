Сили оборони уразили нафтовий термінал армії РФ у Феодосії
Категорія
Україна
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Сили оборони уразили нафтовий термінал армії РФ у Феодосії

Генштаб ЗСУ
Сили оборони уразили нафтовий термінал армії РФ у Феодосії
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Сили оборони у ніч на 7 жовтня успішно вдарили по морському нафтовому терміналу окупантів РФ у Феодосії тимчасово окупованого Криму.

Головні тези:

  • У ніч на 7 жовтня сили оборони ударили по морському нафтовому терміналу окупантів РФ у Феодосії на тимчасово окупованому Криму.
  • Атака спричинила займання нафтового термінала, найбільшого за обсягами перевалки нафтопродуктів у Криму.
  • Завдання було виконано підрозділами ракетних військ Збройних сил в узгоджені дії з іншими складовими сил оборони.
  • Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу Росії тривають, зокрема шляхом атаці на стратегічні об'єкти, такі як нафтові термінали.

Генштаб підтвердив ураження нафтового термінала окупантів РФ у Феодосії

Сьогодні вночі завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим. В районі об’єкту зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються.

Військові нагадали, що Феодосійський термінал — найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.

Завдання виконано підрозділами ракетних військ Збройних сил у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації тривають, — повідомили в ЗСУ

У Феодосії після атаки дронів спалахнула нафтобаза

Як повідомили місцеві, у Феодосії близько 4:30 пролунали кілька потужних вибухів, після чого почалася пожежа.

Псевдовлада підтвердила інформацію, але за їхньою версією, сталося "загоряння".

Загоряння на феодосійській нафтобазі. Працюють розрахунки МНС. Жертв і постраждалих немає. У Феодосії виїхав віце-прем'єр Ігор Михайличенко, — написав "радник голови Криму" Крючков з посиланням на "главу адміністрації Феодосії" Ігоря Ткаченка.

Згодом росЗМІ зазначили, що нафтобаза, яка горить у Феодосії — це АТ "Морський нафтовий термінал", який раніше вже атакували безпілотники.

У березні 2024 року на територію нафтобази впали відразу 4 безпілотники. Внаслідок атаки був пошкоджений магістральний трубопровід перекачування палива, виникла пожежа. Тоді з нафтобази евакуювали працівників. В той раз на ліквідацію пожежі пішло півтори години.

До слова, АТ "Морський нафтовий термінал" — найбільша у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів.

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