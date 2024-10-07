Силы обороны поразили нефтяной терминал армии РФ в Феодосии
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны поразили нефтяной терминал армии РФ в Феодосии

Генштаб ВСУ
Силы обороны поразили нефтяной терминал армии РФ в Феодосии
Читати українською

Силы обороны в ночь на 7 октября успешно ударили по морскому нефтяному терминалу оккупантов РФ в Феодосии временно оккупированного Крыма.

Главные тезисы

  • Силы обороны провели успешный удар по нефтяному терминалу во временно оккупированной Феодосии, причинив ущерб военно-экономическому потенциалу РФ.
  • Нефтяной терминал в Феодосии является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, необходимых для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.
  • После атаки нефтебазы в Феодосии начался пожар, который вызван успешным ударом сил обороны. Работают расчеты МЧС, жертв и пострадавших нет.
  • Меры по подрыву военно-экономического потенциала Российской Федерации продолжаются, проводимые подразделениями ракетных войск в сотрудничестве с другими военными составляющими.
  • В результате предыдущей атаки на терминал в марте 2024 года был поврежден магистральный трубопровод, вызвавший пожар и эвакуацию работников.

Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала окупантов РФ в Феодосии

Сегодня ночью нанесен успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, что во временно оккупированной Феодосии АР Крым. В районе объекта зафиксировано возгорание. Последствия поражения уточняются.

Военные напомнили, что терминал Феодосии — крупнейший в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.

Задание выполнено подразделениями ракетных войск Вооруженных сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Меры по подрыву военно-экономического потенциала Российской Федерации продолжаются, — сообщили в ВСУ

В Феодосии после атаки дронов вспыхнула нефтебаза

Как сообщили местные жители, в Феодосии около 4:30 прогремели несколько мощных взрывов, после чего начался пожар.

Псевластные власти подтвердили информацию, но по их версии, произошло "возгорание".

Возгорание на феодосийской нефтебазе. Работают расчеты МЧС. Жертв и пострадавших нет. В Феодосию уехал вице-премьер Игорь Михайличенко, — написал "советник главы Крыма" Крючков со ссылкой на "главу Феодосийской администрации" Игоря Ткаченко.

Впоследствии росСМИ отметили, что горящая в Феодосии нефтебаза — это АО "Морской нефтяной терминал", которое ранее уже атаковали беспилотники.

В марте 2024 года на территорию нефтебазы упали сразу 4 беспилотника. В результате атаки был поврежден магистральный трубопровод перекачки топлива, возник пожар. Тогда из нефтебазы были эвакуированы работники. В тот раз на ликвидацию пожара ушло полтора часа.

К слову, АО "Морской нефтяной терминал" — крупнейшее в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В России горит еще одна база для хранения нефтепродуктов — видео
пожар
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны Украины атаковали нефтебазу в Воронежской области РФ
Генштаб ВСУ
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Феодосии после атаки дронов вспыхнула нефтебаза — видео
В Феодосии после атаки дронов вспыхнула нефтебаза — видео

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?