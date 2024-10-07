Силы обороны поразили нефтяной терминал армии РФ в Феодосии

Силы обороны в ночь на 7 октября успешно ударили по морскому нефтяному терминалу оккупантов РФ в Феодосии временно оккупированного Крыма.

Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала окупантов РФ в Феодосии

Сегодня ночью нанесен успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, что во временно оккупированной Феодосии АР Крым. В районе объекта зафиксировано возгорание. Последствия поражения уточняются. Поделиться

Военные напомнили, что терминал Феодосии — крупнейший в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.

Задание выполнено подразделениями ракетных войск Вооруженных сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Меры по подрыву военно-экономического потенциала Российской Федерации продолжаются, — сообщили в ВСУ Поделиться

В Феодосии после атаки дронов вспыхнула нефтебаза

Как сообщили местные жители, в Феодосии около 4:30 прогремели несколько мощных взрывов, после чего начался пожар.

Псевластные власти подтвердили информацию, но по их версии, произошло "возгорание".

Возгорание на феодосийской нефтебазе. Работают расчеты МЧС. Жертв и пострадавших нет. В Феодосию уехал вице-премьер Игорь Михайличенко, — написал "советник главы Крыма" Крючков со ссылкой на "главу Феодосийской администрации" Игоря Ткаченко. Поделиться

Впоследствии росСМИ отметили, что горящая в Феодосии нефтебаза — это АО "Морской нефтяной терминал", которое ранее уже атаковали беспилотники.

В марте 2024 года на территорию нефтебазы упали сразу 4 беспилотника. В результате атаки был поврежден магистральный трубопровод перекачки топлива, возник пожар. Тогда из нефтебазы были эвакуированы работники. В тот раз на ликвидацию пожара ушло полтора часа.