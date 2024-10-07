Силы обороны поразили нефтяной терминал армии РФ в Феодосии

Силы обороны в ночь на 7 октября успешно ударили по морскому нефтяному терминалу оккупантов РФ в Феодосии временно оккупированного Крыма.
Главные тезисы
- Силы обороны провели успешный удар по нефтяному терминалу во временно оккупированной Феодосии, причинив ущерб военно-экономическому потенциалу РФ.
- Нефтяной терминал в Феодосии является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, необходимых для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.
- После атаки нефтебазы в Феодосии начался пожар, который вызван успешным ударом сил обороны. Работают расчеты МЧС, жертв и пострадавших нет.
- Меры по подрыву военно-экономического потенциала Российской Федерации продолжаются, проводимые подразделениями ракетных войск в сотрудничестве с другими военными составляющими.
- В результате предыдущей атаки на терминал в марте 2024 года был поврежден магистральный трубопровод, вызвавший пожар и эвакуацию работников.
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала окупантов РФ в Феодосии
Военные напомнили, что терминал Феодосии — крупнейший в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.
Задание выполнено подразделениями ракетных войск Вооруженных сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
В Феодосии после атаки дронов вспыхнула нефтебаза
Как сообщили местные жители, в Феодосии около 4:30 прогремели несколько мощных взрывов, после чего начался пожар.
Псевластные власти подтвердили информацию, но по их версии, произошло "возгорание".
Впоследствии росСМИ отметили, что горящая в Феодосии нефтебаза — это АО "Морской нефтяной терминал", которое ранее уже атаковали беспилотники.
В марте 2024 года на территорию нефтебазы упали сразу 4 беспилотника. В результате атаки был поврежден магистральный трубопровод перекачки топлива, возник пожар. Тогда из нефтебазы были эвакуированы работники. В тот раз на ликвидацию пожара ушло полтора часа.
К слову, АО "Морской нефтяной терминал" — крупнейшее в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов.
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