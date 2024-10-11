Атака РФ на Украину. Средства РЭБ обезвредили десятки вражеских дронов

Ночью 11 октября Россия совершила новую масштабную комбинированную атаку на Украину, в ходе которой выпустила две ракеты и 66 ударных беспилотников.

Силы ПВО озвучили результаты своей работы

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, армия РФ атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М (район пусков — ТОТ Крыма), управляемой авиационной ракетой Х-31П (из воздушного пространства над акваторией Черного моря).

Кроме того, для нового воздушного нападения противник использовал 66 ударных БПЛА (район пусков — Курск, РФ).

Чтобы уничтожить вражеские цели, Украина привлекла авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны.

Кроме того, указано, что по состоянию на 11:00 в результате противовоздушного боя сбито 29 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях.

31 вражеский беспилотник локационно потерян в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ. Два ударных БпЛА вернулись в направлении России, — сказано в сообщении. Поделиться

Следует также отметить, что четыре БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Боевая работа украинских защитников продолжается до сих пор.

Фото: facebook.com/kpszsu

Атака РФ на Одесскую область 11 октября — последние подробности

Ночью российские оккупанты ударили по Одесской области баллистическими ракетами. Враг атаковал двухэтажный дом.

Как сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер, погибли четыре человека, среди которых ребенок.

Фото: facebook.com/DSNSODE

Он также сообщил, что в результате удара врага в Одесском районе произошло разрушение двухэтажного здания, где жили и работали гражданские.

Под завалами оказались люди. Спасатели ГСЧС спасли четыре человека, еще три человека, к сожалению, под обломками здания погибли. Среди погибших — 43-летняя женщина, 22-летний парень и 16-летняя девушка. Еще одна женщина от полученных травм скончалась в больнице. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших… — написал Олег Кипер. Поделиться