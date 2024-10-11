Атака РФ на Украину. Средства РЭБ обезвредили десятки вражеских дронов

Ночью 11 октября Россия совершила новую масштабную комбинированную атаку на Украину, в ходе которой выпустила две ракеты и 66 ударных беспилотников.
Главные тезисы
- Силы ПВО привлекли авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ для защиты Украины от вражеской атаки.
- Противовоздушное сражение обеспечило сбитие 29 вражеских БпЛА в разных областях Украины.
- Атака РФ на Одесскую область привела к разрушению дома и гибели четырех человек, в том числе ребенка.
Силы ПВО озвучили результаты своей работы
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, армия РФ атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М (район пусков — ТОТ Крыма), управляемой авиационной ракетой Х-31П (из воздушного пространства над акваторией Черного моря).
Кроме того, для нового воздушного нападения противник использовал 66 ударных БПЛА (район пусков — Курск, РФ).
Чтобы уничтожить вражеские цели, Украина привлекла авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны.
Кроме того, указано, что по состоянию на 11:00 в результате противовоздушного боя сбито 29 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях.
Следует также отметить, что четыре БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Боевая работа украинских защитников продолжается до сих пор.
Атака РФ на Одесскую область 11 октября — последние подробности
Ночью российские оккупанты ударили по Одесской области баллистическими ракетами. Враг атаковал двухэтажный дом.
Как сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер, погибли четыре человека, среди которых ребенок.
Он также сообщил, что в результате удара врага в Одесском районе произошло разрушение двухэтажного здания, где жили и работали гражданские.
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