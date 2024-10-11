Атака РФ на Україну. Засоби РЕБ знешкодили десятки ворожих дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ на Україну. Засоби РЕБ знешкодили десятки ворожих дронів

Повітряні Сили ЗСУ
РЕБ

Уночі 11 жовтня Росія здійснила нову масштабну комбіновану атаку на Україну, під час якої випустила дві ракети і 66 ударних безпілотників.

Головні тези:

  • Сили ППО залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ для захисту України від ворожої атаки.
  • Протиповітряний бій забезпечив збиття 29 ворожих БпЛА в різних областях України.
  • Атака РФ на Одеську область призвела до руйнування будинку та загибелі чотирьох людей, зокрема й дитини.

Сили ППО озвучили результати своєї роботи

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, армія РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М (район пусків — ТОТ Криму), керованою авіаційною ракетою Х-31П (із повітряного простору над акваторією Чорного моря).

Окрім того, для нового повітряного нападу противник використав 66 ударних БпЛА (район пусків — Курськ, РФ).

Щоб знищити ворожі цілі Україна залучила авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

Окрім того, наголошується, що станом на 11:00 в результаті протиповітряного бою збито 29 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях.

31 ворожий безпілотник локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Два ударні БпЛА повернули у напрямку Росії, — йдеться в повідомленні.

Варто також зазначити, що чотири БпЛА перебувають в повітряному просторі України. Бойова робота українських захисників триває досі.

Фото: facebook.com/kpszsu

Атака РФ на Одеську область 11 жовтня — останні подробиці

Уночі російські окупанти вдарили по Одеській області балістичними ракетами. Ворог атакував двоповерховий будинок.

Як повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, загинуло четверо людей, серед яких дитина.

Фото: facebook.com/DSNSODE

Він також повідомив, що в результаті удару ворога в Одеському районі відбулося руйнування двоповерхової будівлі, де жили та працювали цивільні.

Під завалами опинилися люди. Рятувальники ДСНС врятували четверо людей, ще троє людей, на жаль, під уламками будівлі загинули. Серед загиблих 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих… — написав Олег Кіпер.

Фото: facebook.com/DSNSODE

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