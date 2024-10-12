Сили оборони України уразили російський склад ПММ на Луганщині

Уночі 12 жовтня українські захисники завдали потужного удару по ворожу складу паливно-мастильних матеріалів у районі міста Ровеньки на тимчасово окупованій території Луганської області.
Головні тези:
- Українські сили оборони продовжують активно знищувати важливі ворожі цілі;
- Результативна бойова робота призвела до пожежі на російському складі ПММ.
- Аналіз ситуації на фронті 11-12 жовтня: українські захисники вразили ворожі пункти управління та знищили військову техніку на різних напрямках.
Що відомо про “бавовну” на окупованій росіянами Луганщині
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, на цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися зокрема й для потреб російських загарбників в Україні.
Наразі там вирує масштабна пожежа. Результати ураження уточнюються.
Варто також звернути увагу на те, що це завдання успішно виконали сили та засоби Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Раніше дана нафтобаза вже потрапляла під удар українських воїнів
На цьому тлі не можна не згадати, що уночі на 12 жовтня країну-агресорку Росію атакували 47 українських БпЛА літакового типу.
З такою заявою виступило Міноборони РФ.
Російські загарбники традиційно брешуть, що змогли знищити всі дрони.
За їхніми словами, 17 БПЛА "знищували" над Краснодарським Краєм, 16 над Азовським морем, 12 у Курській області та два над Бєлгородською.
Що відомо про ситуацію на фронті 11-12 жовтня
Генштаб ЗСУ повідомляє, що загалом відбулося 169 бойових зіткнень між російськими окупантами та українськими захисниками.
На Харківському напрямку армія РФ один раз спробувала штурмувати, однак безуспішно;
На Куп’янському напрямку зафіксовано 23 атаки з боку ворога;
На Лиманському напрямку противник 21 раз намагався прорватися вперед;
На Краматорському напрямку відбулося 8 боєзіткнень;
На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік Неліпівки, Торецька та Щербинівки;
На Покровському напрямку українські захисники відбили 20 штурмових і наступальних дій армії РФ;
На Курахівському напрямку знову найгарячіше — 32 атаки з боку окупантів;
На Времівському напрямку ворог посилив тиск та здійснив 15 штурмів.
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