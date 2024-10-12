Сили оборони України уразили російський склад ПММ на Луганщині

Уночі 12 жовтня українські захисники завдали потужного удару по ворожу складу паливно-мастильних матеріалів у районі міста Ровеньки на тимчасово окупованій території Луганської області.

Що відомо про “бавовну” на окупованій росіянами Луганщині

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, на цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися зокрема й для потреб російських загарбників в Україні.

Наразі там вирує масштабна пожежа. Результати ураження уточнюються.

Варто також звернути увагу на те, що це завдання успішно виконали сили та засоби Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Раніше дана нафтобаза вже потрапляла під удар українських воїнів

Бойова робота з підриву воєнно-економічного потенціалу російських загарбників триває. Далі буде… Слава Україні! — наголошує Генштаб ЗСУ. Поширити

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На цьому тлі не можна не згадати, що уночі на 12 жовтня країну-агресорку Росію атакували 47 українських БпЛА літакового типу.

З такою заявою виступило Міноборони РФ.

Російські загарбники традиційно брешуть, що змогли знищити всі дрони.

За їхніми словами, 17 БПЛА "знищували" над Краснодарським Краєм, 16 над Азовським морем, 12 у Курській області та два над Бєлгородською.

Що відомо про ситуацію на фронті 11-12 жовтня

Генштаб ЗСУ повідомляє, що загалом відбулося 169 бойових зіткнень між російськими окупантами та українськими захисниками.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два ворожих пункти управління, 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійську систему на вогневій позиції, станцію РЕБ та один засіб протиповітряної оборони противника. Поширити