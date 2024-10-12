Силы обороны Украины поразили российский склад ГСМ в Луганской области
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Силы обороны Украины поразили российский склад ГСМ в Луганской области

Генштаб ВСУ
пожар
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Ночью 12 октября украинские защитники нанесли мощный удар по вражескому складу горюче-смазочных материалов в районе города Ровеньки на временно оккупированной территории Луганской области.

Главные тезисы

  • Украинские силы обороны продолжают активно уничтожать важные вражеские цели;
  • Результативная боевая работа привела к пожару на российском складе ГСМ.
  • Анализ ситуации на фронте 11-12 октября: украинские защитники поразили вражеские пункты управления и уничтожили военную технику на разных направлениях.

Что известно о "бавовне" на оккупированной россиянами Луганщине

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, на этой базе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись в том числе для нужд российских захватчиков в Украине.

Сейчас там бушует масштабный пожар. Результаты удара уточняются.

Следует также обратить внимание на то, что это задание успешно выполнили силы и средства Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Ранее данная нефтебаза уже попадала под удар украинских воинов.

Боевая работа по подрыву военно-экономического потенциала российских захватчиков продолжается. Продолжение следует... Слава Украине! — отмечает Генштаб ВСУ.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На этом фоне нельзя не упомянуть, что ночью на 12 октября страну-агрессорку Россию атаковали 47 украинских БПЛА самолетного типа.

С таким заявлением выступило Минобороны РФ.

Российские захватчики традиционно врут, что смогли уничтожить все дроны.

По их словам, 17 БПЛА "уничтожали" над Краснодарским краем, 16 над Азовским морем, 12 в Курской области и два над Белгородской.

Что известно о ситуации на фронте 11-12 октября

Генштаб ВСУ сообщает, что в общей сложности произошло 169 боевых столкновений между российскими оккупантами и украинскими защитниками.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два вражеских пункта управления, 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийскую систему на огневой позиции, станцию РЭС и одно средство противовоздушной обороны противника.

  • На Харьковском направлении армия РФ один раз попыталась штурмовать, но безуспешно;

  • На Купянском направлении зафиксировано 23 атаки со стороны врага;

  • На Лиманском направлении противник 21 раз пытались прорваться вперед;

  • На Краматорском направлении произошло 8 боестолкновений;

  • На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку от Нелиповки, Торецка и Щербиновки;

  • На Покровском направлении украинские защитники отразили 20 штурмовых и наступательных действий армии РФ;

  • На Кураховском направлении снова очень тяжело — 32 атаки со стороны оккупантов;

  • На Времивском направлении враг усилил давление и совершил 15 штурмов.

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