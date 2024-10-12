Силы обороны Украины поразили российский склад ГСМ в Луганской области

Ночью 12 октября украинские защитники нанесли мощный удар по вражескому складу горюче-смазочных материалов в районе города Ровеньки на временно оккупированной территории Луганской области.
Главные тезисы
- Украинские силы обороны продолжают активно уничтожать важные вражеские цели;
- Результативная боевая работа привела к пожару на российском складе ГСМ.
- Анализ ситуации на фронте 11-12 октября: украинские защитники поразили вражеские пункты управления и уничтожили военную технику на разных направлениях.
Что известно о "бавовне" на оккупированной россиянами Луганщине
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, на этой базе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись в том числе для нужд российских захватчиков в Украине.
Сейчас там бушует масштабный пожар. Результаты удара уточняются.
Следует также обратить внимание на то, что это задание успешно выполнили силы и средства Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
Ранее данная нефтебаза уже попадала под удар украинских воинов.
На этом фоне нельзя не упомянуть, что ночью на 12 октября страну-агрессорку Россию атаковали 47 украинских БПЛА самолетного типа.
С таким заявлением выступило Минобороны РФ.
Российские захватчики традиционно врут, что смогли уничтожить все дроны.
По их словам, 17 БПЛА "уничтожали" над Краснодарским краем, 16 над Азовским морем, 12 в Курской области и два над Белгородской.
Что известно о ситуации на фронте 11-12 октября
Генштаб ВСУ сообщает, что в общей сложности произошло 169 боевых столкновений между российскими оккупантами и украинскими защитниками.
На Харьковском направлении армия РФ один раз попыталась штурмовать, но безуспешно;
На Купянском направлении зафиксировано 23 атаки со стороны врага;
На Лиманском направлении противник 21 раз пытались прорваться вперед;
На Краматорском направлении произошло 8 боестолкновений;
На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку от Нелиповки, Торецка и Щербиновки;
На Покровском направлении украинские защитники отразили 20 штурмовых и наступательных действий армии РФ;
На Кураховском направлении снова очень тяжело — 32 атаки со стороны оккупантов;
На Времивском направлении враг усилил давление и совершил 15 штурмов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-