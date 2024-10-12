Есть положительная динамика. Сырский сообщил важные новости

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский официально подтвердил, что сейчас он наблюдает положительную динамику в уничтожении российских целей ударными дронами.
Главные тезисы
- Украинские войска добиваются новых успехов, совершенствуя свои умения в применении беспилотных систем.
- Сырский отметил необходимость ускорения развития беспилотных авиационных комплексов и внедрения передовых технологий.
- По итогам сентября отмечена положительная динамика поражения вражеских целей украинскими дронами.
Сырский отметил новые успехи Сил обороны Украины
По словам Александра Сырского, он провел уже традиционное ежемесячное совещание с командирами подразделений беспилотных систем в закрытом формате видеоконференцсвязи. Во время него они подвели промежуточные итоги совместной работы.
Как сообщается, главнокомандующий заслушал доклад командующего Сил беспилотных систем ВСУ полковника Вадима Сухаревского по поводу формирования определенных подразделений, а также результатов применения дронов в районах выполнения боевых задач.
Кроме того, указано, что докладывали руководители структурных подразделений разных видов и родов Вооруженных Сил и других составляющих Сил обороны Украины относительно развития способностей подразделений беспилотных авиационных комплексов.
Александр Сырский также отметил, что командиры конкретных полков и батальонов поделились опытом и высказали свои предложения.
Александр Сырский поблагодарил всех, кто продолжает защищать родину и делает все возможное для приближения победы Украины.
Потери армии РФ по состоянию на 12 октября 2024 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.10.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 667 630 (+1 290) человек,
танков — 8 962 (+9) ед,
боевых бронированных машин — 17 827 (+27) ед,
артиллерийских систем — 19 381 (+59) ед,
РСЗО — 1 230 (+1) ед,
средств ПВО — 976 (+0) ед,
самолетов — 369(+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 947 (+110) ед,
крылатых ракет — 2 619 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 26 513 (+115) ед,
специальной техники — 3 434 (+38) ед.
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