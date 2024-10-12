Есть положительная динамика. Сырский сообщил важные новости

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский официально подтвердил, что сейчас он наблюдает положительную динамику в уничтожении российских целей ударными дронами.

Сырский отметил новые успехи Сил обороны Украины

По словам Александра Сырского, он провел уже традиционное ежемесячное совещание с командирами подразделений беспилотных систем в закрытом формате видеоконференцсвязи. Во время него они подвели промежуточные итоги совместной работы.

Как сообщается, главнокомандующий заслушал доклад командующего Сил беспилотных систем ВСУ полковника Вадима Сухаревского по поводу формирования определенных подразделений, а также результатов применения дронов в районах выполнения боевых задач.

Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Кроме того, указано, что докладывали руководители структурных подразделений разных видов и родов Вооруженных Сил и других составляющих Сил обороны Украины относительно развития способностей подразделений беспилотных авиационных комплексов.

Определил конкретные задачи по ускорению развития этого рода сил, наращиванию численности подразделений БпАК, реагированию на новые вызовы со стороны врага и внедрению на поле боя передовых технологических разработок. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Александр Сырский также отметил, что командиры конкретных полков и батальонов поделились опытом и высказали свои предложения.

По итогам сентября имеем положительную динамику поражения и уничтожения вражеских целей ударными дронами. Следовательно, 147 военнослужащих подразделений БпАК, успешно уничтожающих врага и его технику, поощрил отличиями Главнокомандующего. Поделиться

Александр Сырский поблагодарил всех, кто продолжает защищать родину и делает все возможное для приближения победы Украины.

Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Потери армии РФ по состоянию на 12 октября 2024 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.10.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 667 630 (+1 290) человек,

танков — 8 962 (+9) ед,

боевых бронированных машин — 17 827 (+27) ед,

артиллерийских систем — 19 381 (+59) ед,

РСЗО — 1 230 (+1) ед,

средств ПВО — 976 (+0) ед,

самолетов — 369(+0) ед,

вертолетов — 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 947 (+110) ед,

крылатых ракет — 2 619 (+0) ед,

кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 26 513 (+115) ед,

специальной техники — 3 434 (+38) ед.