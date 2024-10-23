Армия РФ атаковала Селидово 15 раз с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 23.10.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Оккупант не прекращает применять артиллерию и авиацию по территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Клюсы, Лютовка, Тимофеевка, Басовка, Сеньковка, Владимировка, Леоновка, Возрожденское. Также авиация противника нанесла удары по районам населенных пунктов Луговка, Малушино, Большая Писаревка, сбросив при этом семь управляемых авиабомб.

По имеющейся информации в настоящее время, россияне нанесли 19 авиаударов по территории Курской области РФ, применив 27 КАБ.

На Торецком направлении противник три раза безуспешно атаковал позиции наших войск в районах Торецка и Нелиповки.

Продолжается одно сражение в районе Григоровки на Краматорском направлении , где противник пытается продвигаться на позиции украинских защитников. Также враг нанес авиаудару неуправляемыми авиационными ракетами в районе Временного Яра.

На Лиманском направлении враг при поддержке авиации безуспешно атаковал в районах Грековки и Тернов. Также нанес авиаудары в районах населенных пунктов Твердохлебово и Лиман.

Два штурмовых действия захватчиков отражены нашими воинами вблизи Песчаного и Вишневого на Купянском направлении. Вблизи Кругляковки, Степной Новоселовки и Лозовой идет еще четыре боя. Враг нанес авиаудару в районе Купянска.

На Харьковском направлении сегодня произошло четыре боевых столкновения. Наши войска отбили три атаки россиян в районе Волчанска, еще один бой продолжается.

Горячее всего на Покровском направлении. В районе Селидового с начала суток враг атаковал уже 15 раз, 10 атак отбиты, идут ожесточенные бои. Также противник предпринял девять попыток штурма украинских позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Сухой Яр и Крутый Яр, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Кураховском направлении продолжается три боеприкосновения в районах Звездного и Екатериновки. Шестнадцать вражеских штурмов уже отбиты нашими защитниками в районах населенных пунктов Новодмитровка, Кременная Балка, Острое, Дальнее и Антоновка.

На Времивском направлении продолжаются три штурмовых действия противника вблизи Новоукраинки и Золотой Нивы, еще одна атака противника в районе Богоявления уже отбита.

На Ореховском направлении одна атака врага успешно отбита нашими защитниками в районе Новоданиловки. Захватчики активно применяют авиацию по району населенного пункта Малая Токмачка, здесь противник сбросил уже 13 авиабомб.