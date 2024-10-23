ВСУ уничтожили более 1400 окупантов РФ, 9 танков и 51 артсистему

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 683 040 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные продолжают успешно ликвидировать солдат и технику российской армии, включая 9 танков и 51 артсистему.
- Согласно данным Генштаба, общее число потерь у российских захватчиков составляет 683 040 человек.
- В жестких боевых столкновениях украинские силы обороны отразили 166 атак противника на различных направлениях, включая Купянское, Лиманское, Краматорское, Покровское и Кураховское.
- Наибольшая концентрация вражеских атак зафиксирована близ населенного пункта Селидово. На фронте наблюдаются активные штурмовые действия противника.
- Ситуация на передовой остается напряженной, но украинские защитники успешно противостоят захватническим попыткам российских войск.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1460 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9088 (+9) ед;
боевых бронированных машин — 18 229 (+30) ед;
артиллерийских систем — 19 674 (+51) ед;
РСЗО — 1234 ед.;
средства ПВО — 981 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 489 (+85) ед;
крылатых ракет — 2625 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 27 217 (+106) ед;
специальной техники — 3509 (+10) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений.
На Купянском направлении количество атак в сутки составило 13. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Голубовки, Песчаного, Петропавловки, Колесниковки и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз неподалеку от Грековки, Новомихайловки, Тернов и Торского.
На Краматорском направлении украинские воины отразили попытку захватчиков продвинуться вперед в направлении населенного пункта Бондарное.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 47 атак у Горняка, Новодмитровки, Острого, Екатериновки и Антоновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
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