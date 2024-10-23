ВСУ уничтожили более 1400 окупантов РФ, 9 танков и 51 артсистему
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1400 окупантов РФ, 9 танков и 51 артсистему

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1400 окупантов РФ, 9 танков и 51 артсистему
Read in English
Читати українською

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 683 040 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные продолжают успешно ликвидировать солдат и технику российской армии, включая 9 танков и 51 артсистему.
  • Согласно данным Генштаба, общее число потерь у российских захватчиков составляет 683 040 человек.
  • В жестких боевых столкновениях украинские силы обороны отразили 166 атак противника на различных направлениях, включая Купянское, Лиманское, Краматорское, Покровское и Кураховское.
  • Наибольшая концентрация вражеских атак зафиксирована близ населенного пункта Селидово. На фронте наблюдаются активные штурмовые действия противника.
  • Ситуация на передовой остается напряженной, но украинские защитники успешно противостоят захватническим попыткам российских войск.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1460 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9088 (+9) ед;

  • боевых бронированных машин — 18 229 (+30) ед;

  • артиллерийских систем — 19 674 (+51) ед;

  • РСЗО — 1234 ед.;

  • средства ПВО — 981 ед.;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 489 (+85) ед;

  • крылатых ракет — 2625 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 27 217 (+106) ед;

  • специальной техники — 3509 (+10) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении количество атак в сутки составило 13. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Голубовки, Песчаного, Петропавловки, Колесниковки и Лозовой.

  • На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз неподалеку от Грековки, Новомихайловки, Тернов и Торского.

  • На Краматорском направлении украинские воины отразили попытку захватчиков продвинуться вперед в направлении населенного пункта Бондарное.

На Покровском направлении захватчики пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Селидово. Наши защитники отразили 56 штурмовых действий. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Селидова.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 47 атак у Горняка, Новодмитровки, Острого, Екатериновки и Антоновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили более 1700 окупантов РФ, 24 танка и систему ПВО
Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1700 окупантов РФ, 24 танка и систему ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили 18 атак армии РФ на Покровском направлении с начала суток
Генштаб ВСУ
Танк
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 24 ББМ и 34 артсистемы
Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 24 ББМ и 34 артсистемы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?