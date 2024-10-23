ЗСУ знищили понад 1400 окупантів РФ, 9 танків та 51 артсистему

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 683 040 військових.
Головні тези:
- Українські військові ліквідують солдатів РФ, загальна кількість втрат армії РФ вже становить 683 040 військових.
- За останню добу ЗСУ знищили понад 1400 російських ворожих загарбників, включаючи 9 танків та 51 артилерійську систему.
- На фронті зафіксовано 166 бойових зіткнень, де українські сили оборони відбили штурмові дії ворога в різних напрямках.
- Силам оборони вдалося відбити атаки неподалік Голубівки, Піщаного, Греківки, Лисівки та інших населених пунктів.
- Захисники відбили 56 штурмових дій, найбільша концентрація ворожих атак спостерігалася поблизу Селидового та інших населених пунктів.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1460 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9088 (+9) од.;
бойових броньованих машин — 18 229 (+30) од.;
артилерійських систем — 19 674 (+51) од.;
РСЗВ — 1234 од.;
засоби ППО — 981 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17 489 (+85) од.;
крилатих ракет — 2625 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 27 217 (+106) од.;
спеціальної техніки — 3509 (+10) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Голубівки, Піщаного, Петропавлівки, Колісниківки та Лозової.
На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів неподалік Греківки, Новомихайлівки, Тернів та Торського.
На Краматорському напрямку українські воїни відбили спробу загарбників просунутись вперед в напрямку населеного пункту Бондарне.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак біля Гірника, Новодмитрівки, Гострого, Катеринівки та Антонівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
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